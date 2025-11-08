鳳凰颱風來襲 嘉市長黃敏惠要去各單位府全面戒備全力守護市民安全 - https://www.watchmedia01.com

嘉義市市長黃敏惠要求市府各單位全面戒備、強化防颱整備作業，全力守護市民安全。（圖/嘉義市政府提供）

（觀傳媒嘉義新聞)【記者陳惲朋／嘉義報導】 嘉義市市長黃敏惠根據中央氣象署預報，鳳凰颱風未來將朝向西北西前進，預於12日至13日（下週三至四）可能將對嘉義市影響最顯著，即予要求市府各單位全面戒備、強化防颱整備作業，全力守護市民安全。

市政府表示，面對鳳凰颱風發展強度、暴風圈大小以及路徑不確定性，市府全員戒備啟動相關防颱整備機制，與中央各單位完成橫向密切聯繫，經濟部水利署第五河川分署必要時可支援大型移動式抽水機協助；預先通知農田水利署嘉南管理處嘉義工作站將中央排水、埤麻腳排水倒伏壩及將軍圳水閘門開啟或倒伏，嘉義市政府與中央單位共同合作做好防颱各項整備工作、災害應變的統合調度及橫向溝通協調機制。

廣告 廣告

市府工務處與環保局加強排水溝巡查工作，確保排水系統暢通。本市共33部大型移動式抽水機，其中26部已部署於易淹水地區，其餘7部可機動調度支援，湖內、後湖抽水站及移動式抽水機均已完成油料補充及運轉測試，5處車行與7處人行地下道機房抽水設備也已完成測試，並清除集水井內之淤泥，避免車行地下道發生積水，影響交通情形。市府也要求各單位之在建工程完成防颱自主檢查，確保工地安全及周邊排水渠道暢通。市府已將部分沙包送達東區公所指定暫置地點(公園聯合里、新南聯合里、東南門聯合里、北門聯合里)及西區公所指定暫置地點(長榮聯合里辦公處、北興聯合里辦公處、竹園聯合里辦公處、八掌聯合里辦公處、北鎮聯合里辦公處)等處，以供市民就近取用。

鳳凰颱風來襲 嘉市長黃敏惠要去各單位府全面戒備全力守護市民安全 - https://www.watchmedia01.com

嘉義市市長黃敏惠要求市府各單位全面戒備、強化防颱整備作業，全力守護市民安全。（圖/嘉義市政府提供）

工務處呼籲，請市民多加留意最新颱洪訊息，提前做好防颱應變措施，懸掛在屋外的看板、招牌等懸掛物，應確實加強綁牢固定或取下，已有招牌廣告物等破損、搖晃不穩或懸掛鬆動之情形時，應立即拆除或更換，避免強風吹落造成公安事故；大樓地下室抽水泵浦要先行檢修，必要時加設防水閘門或備妥沙包，鼓勵市民申請設置防水閘門(板)，每戶最高補助10萬元，可在豪雨來襲時第一時間阻擋雨水流入住家或地下室，降低災損風險。

市政府籲請市民維護自家排水孔暢通，並清除家門前排水溝格柵上的堆積物，如發現排水溝阻塞或淤積情形時可通報里辦公處或市府單位、或打1999便民服務專線，利於迅速派工處理，民眾亦可利用本市「愛嘉義APP」隨時關注水情，多一分準備，少一分災害。市府將持續密切關注颱風動態，並呼籲市民做好自我防護，共同守護市民的生命財產安全。

鳳凰颱風來襲 嘉市長黃敏惠要去各單位府全面戒備全力守護市民安全 - https://www.watchmedia01.com

嘉義市市長黃敏惠要求市府各單位全面戒備、強化防颱整備作業，全力守護市民安全。（圖/嘉義市政府提供）