鳳凰颱風來襲「害頭暈」！醫揭「5大警訊」快就醫：恐腦出血、中風

記者鄭玉如／台北報導

颱風來襲氣壓驟變，易引發頭暈、頭脹、肩頸緊繃等不適。營養醫學專家劉博仁提到，均衡攝取蛋白質與好油脂、保持良好睡眠與適度活動，可減緩氣壓變化帶來的不舒服。（示意圖／PIXABAY）

鳳凰颱風帶來強風與氣壓變化，容易使人出現身體不適。營養醫學專家劉博仁提到，颱風來襲時若出現頭脹、頭暈、肩頸緊繃、耳悶，可能是血管、神經、內耳出狀況。若伴隨「劇烈頭痛、手腳麻木或口齒不清、胸悶或心悸、頻繁跌倒、頭痛惡化」，建議立即就醫檢查。

劉博仁在臉書粉專指出，天氣變化時，也會影響體內氣壓、血流、神經傳導，例如頭痛，並不只是痛在頭上，而是全身狀態的反映，常見頭痛原因包括「緊張型頭痛」，由壓力、焦慮、姿勢不良引起，多出現於長時間使用電腦、滑手機、肩頸肌肉緊繃的人。

廣告 廣告

再者是「偏頭痛」，常與氣壓變化、荷爾蒙、睡眠不足或特定食物（紅酒、起司、巧克力）有關，以及「叢發性頭痛」，劇烈而短暫，常發作於夜間，伴隨眼紅、流淚、鼻塞，屬於神經血管型頭痛之一，最後是「姿勢與肌肉緊繃性頭痛」，常見於長期低頭、駝背、頸椎僵硬者。

頭暈則比頭痛更複雜，可能來自耳朵、血壓、血糖、心理壓力，常見原因包括「內耳平衡問題」，如耳石脫落，翻身或轉頭時會天旋地轉；「氣壓變化或耳咽管功能不良」，颱風天很常見，導致耳悶、聽力變化、輕度暈眩；「低血壓或低血糖」，常見於早晨起床太快、長時間未進食；「頸椎循環不良」，長期低頭、頸部肌肉緊繃，壓迫椎動脈造成暈眩；「焦慮與過度換氣」，壓力大時呼吸變淺又快，造成暈眩、胸悶。

劉博仁提醒，若出現突然劇烈頭痛、像被重擊一樣，可能是腦出血或蛛網膜下腔出血；頭痛伴隨手腳麻木、口齒不清、視力模糊，可能為中風；頭暈伴隨胸悶、心悸、冒冷汗，注意心血管問題；頻繁跌倒、走路不穩或伴有耳鳴、聽力下降，可能是內耳疾病；頭痛逐漸惡化、持續數週以上或夜間加劇，需排除腦腫瘤、顱內壓升高。

劉博仁建議，若想從內在平衡預防頭痛與頭暈，以飲食方面為例，每餐攝取蛋白質、健康脂肪，避免高糖波動，補充鎂、鉀、B群、魚油等營養素，並避免加工食品、反式脂肪，多攝取抗發炎食物，睡眠要充足，建議每日留10分鐘深呼吸或靜坐練習，維持良好姿勢與肌肉張力。

更多三立新聞網報導

不只飲食、運動！「1習慣」防心肌梗塞 糖尿病風險降14%

小一男童「生殖器變大」！不是性早熟 檢查驚「腦長腫瘤」

流浪貓每晚現身陪散步！大雨夜仍準時赴約 她見感動一幕秒收編

吃芬普尼毒雞蛋恐傷肝、腎？醫揭密：「3類人」是高危險群

