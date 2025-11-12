鳳凰颱風來襲 屏縣府預防性撤離山區689人

〔記者葉永騫／屏東報導〕鳳凰颱風來襲，北部和宜蘭下大雨造成淹水災情，南部雖然首當其衝，但今天白天卻是晴天無雨，風速也不大，讓民眾放了一個颱風假，百貨公司、街道都是外出的人，但屏東縣政府防颱不敢放鬆，到下午3點已預防性的撤離了山區民眾689人。

受到鳳凰颱風來襲影響，高屏地區放颱風假，但是上午南部天氣放晴，民眾紛紛上街逛街，百貨公司及電影院的人潮明顯增加，有營業的餐館也是大排長龍，適逢萬丹泥火山噴發，吸引了不少民眾前往現場觀賞，也讓附近的交通呈現罕見的車潮，南部的民眾說，天氣都放晴，無法想像北部正在下大雨還淹水，還質疑這個颱風會不會登陸。

不過到了下午3點以後，南部的雲層明顯增加，風力也開始增加，有些商家決定下午5點以後要提早休息，但有些商家則仍是正常營業，不受到颱風影響。

由於鳳凰颱風動向一再南移，將從屏東通過，縣政府對於防颱不敢放鬆，霧台、三地門、泰武、來義、滿州等山地鄉都進行預防性的撤離，到下午3點，已撤離689人，安置327人，各相關單位也都上緊發條注意颱風動態。

泥火山噴發吸引了許多民眾前往觀賞。(記者葉永騫攝)

颱風假百貨公司人潮湧現。(記者葉永騫攝)

