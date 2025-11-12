鳳凰颱風來襲 張麗善縣長關心稻米及蔬菜採收情形

張麗善縣長今至西螺碾米廠瞭解農會收穀情形，呼籲農友再忍耐，等成熟時再收割。（記者劉春生攝）

▲張麗善縣長今至西螺碾米廠瞭解農會收穀情形，呼籲農友再忍耐，等成熟時再收割。（記者劉春生攝）

輕颱鳳凰來襲，雲林縣長張麗善今(十二)日上午偕同立法委員張嘉郡、縣府農業處長魏勝德、新聞處長陳其育、雲林縣消防局長林文山、西螺鎮農會總幹事廖錦富等前往西螺碾米廠及蔬菜產區關心稻米及葉菜類搶收情形。

張麗善縣長表示，鳳凰颱風此刻來襲，正值雲林二期稻作即將進入收割期，這幾天農民朋友忙著搶割交穀，特別感謝西螺鎮農會颱風天不眠不休跟農民站在一起，減少農民擔憂。同時，由於搶收的稻穀濕度相對高，在產量、品質跟價格也會造成影響，呼籲農友再忍耐一下，等到成熟時再收割，穩定收入也能穩定品質。

張麗善縣長肯定西螺鎮農會致力於廠區環境更新與機械升級，全新設備導入自動化與低溫保鮮技術，從鮮穀儲存、烘乾、碾製到包裝，提升產品新鮮度與安全性，一年四季都能夠穩定市場價格、穩定產量。

西螺鎮農會總幹事廖錦富指出，二期稻即將進入盛產收割期，因逢鳳凰颱風，農民近期忙著搶割，西螺鎮農會三天收穀將近兩千公噸，比起往年多了一倍。搶不搶割，農民都很糾結，太早收，青粒多，品質差價格差一點；不收，又怕颱風一來血本無歸。農會二十四小時開放收穀，損耗都由農會負責，希望盡量幫忙農民，品質差一點，虧一點錢，我們來幫農民朋友把這期作給收起來，以免颱風一來心血全部泡湯。

張縣長隨後前往菜區視察葉菜類搶收情況，鳳凰颱風來襲前，在農民事先搶收及消費者預期心理囤購下，這幾天葉菜類需求量平穩，雲林縣預計午後風雨將逐漸明顯，她期盼颱風儘快遠離，雲林無災，讓菜價能夠恢復穩定。

立法委員張嘉郡表示，這次鳳凰颱風，很多雲林鄉親尤其農民朋友擔心農作物倒伏，積極搶收，她陪同張縣長、西螺農會總幹事一起關心為農民加油、適時協助農民需求。