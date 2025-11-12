鳳凰颱風來襲 張麗善：掌握颱風動向 做好防颱整備

鳳凰颱風應變中心第一次工作會議。（記者劉春生攝）

▲鳳凰颱風應變中心第一次工作會議。（記者劉春生攝）

因應鳳凰颱風來襲，雲林縣政府昨日即開設鳳凰颱風應變中心，並於十一日下午四時三十分提升至一級，同時由指揮官縣長張麗善主持第一次工作會議，要求各單位與各鄉鎮市公所務必提高警覺，掌握颱風動向，做好防災工作。

張麗善縣長指出，中央氣象署已於十日十七時三十分發布鳳凰颱風海上颱風警報，目前已減弱為輕度颱風，颱風中心自鵝鑾鼻西南方海面向北北東轉東北移動，暴風圈逐漸向本島逼近，預估對雲林縣的影響「強風」比「降雨」更明顯，沿海地區將有十-十一強陣風，請雲林縣濱海各鄉鎮做好各項措施，以減少災害發生。

張縣長指示，因此次風災預報以強風造成的損害較嚴重，可能會有路樹及廣告看板、招牌掉落的問題，甚至是電線掉落造成停電的災情，請各公所、台電公司及縣府建設處、交工局等相關單位事先盤點搶險機具，以利緊急時可以隨時調度處置。

並請交工局、警察局及各鄉鎮市公所隨時掌握河川水位、所轄道路及車行地下道積淹水狀況，必要時做好道路及橋梁的封鎖作業，以防止用路人誤闖，發生危害。民政處及社會處隨時協助公所的疏散撤離及緊急收容作業，必要時亦可請警察局及相關單位共同執行強制性撤離，以維護民眾安全。易成孤島地區之村里則需備夠糧食，以防道路中斷，衍生後續問題。

張縣長也要求社會處及衛生局通知轄內各社福機構、安養護機構，應做好各項防護措施，如需撤離即刻撤離，以確保住民安全。各單位及公所，在進行各項搶修搶險作業時，應隨時注意強風造成週遭的狀況並做好各項防護措施。並再次強調各單位應持續掌握颱風動向，請新聞處利用多元管道提供民眾各項警報訊息及各項預防措施。

張縣長叮嚀，縣府於十一日下午十六時三十分公告劃定「雲林縣海岸線、漁港及土石流地區」等三十三處地點為危險警戒區，警察局及第四岸巡隊將加強巡邏與現場管制，請民眾注意自身安全，切勿隨意進入警戒區域內以免發生危險。