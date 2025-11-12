鳳凰颱風來襲 新北加強防颱守護毛寶貝

新北市動保處表示，為確保毛寶貝安全，各動物之家已完成防颱準備，測試發電機、儲水備用、清理排水溝、修剪樹枝、固定懸掛物並加固樹木、門窗等預防措施（圖／取自新北市政府網站）

鳳凰颱風來襲，新北市動保處今（12）日表示，為確保毛寶貝安全，各動物之家已完成防颱準備，測試發電機、儲水備用、清理排水溝、修剪樹枝、固定懸掛物並加固樹木、門窗等預防措施，並預先擬定颱風輪值表，待命值班人員將密切注意颱風動向，以備緊急時刻即刻進駐各動物之家守護毛寶貝們。

動保處指出，新北市十分重視園區內動物與人員生命安全，於颱風來臨前，動物之家工作人員全員出動用水桶、水盆裝滿自來水，以備停水時使用。緊閉動物舍通風門窗，並加強門窗固定，妥善移置車輛，避免將車輛停放在樹下、低窪處或山坡下，預防被水淹或落石損壞，除以木樁、繩索加固園區內樹木，避免樹木倒塌壓垮房舍，傷及毛寶貝外，另外也修剪園區內過長樹枝，使樹木受風面積減少，避免強風折斷、捲起樹枝造成危險，盡可能降低可能受到的威脅，避免發生任何災害事故。

廣告 廣告

動保處說，鳳凰風雨不容小覷，動物之家人員加強防洪措施，清掃水溝避免落葉枯枝阻擋水道，確保排水系統暢通，降低動物之家淹水風險。八個動物之家皆備有發電機並全數測試完成，預防強風吹倒電桿造成停電，無電可用影響毛寶貝收容環境之情況。為因應颱風期間緊急狀況發生，各動物之家及動保處除時時留意颱風動向與資訊外，也安排人員24小時輪班留守及時回報災情，隨時掌握颱風動態及守護毛寶貝安全。

動保處表示，為了減少房舍財產損失及守護毛寶貝安全，每年都會規劃經費進行動物之家建築物修繕補強工程，於颱風來臨前也會事先做好防颱準備，讓颱風災害降至最低。為防颱風來襲時引起災害影響動物安全，預排留守人員嚴陣以待，讓所有收容的毛寶貝都能安然度過颱風天！

原始連結

看更多 CTWANT 文章

賣公司賺170億卻喊無聊！35歲富豪曝退休「不像想的那樣爽」 他決定重返職場

五星酒店推「剩菜盲盒」 破千自助餐百元爽吃！他實測超驚艷：還有大閘蟹

獨家／捲「粿王之亂」被傳雙出軌！簡廷芮與老公出席家庭聚會「夫妻互動曝光」