鳳凰颱風來襲 新店碧潭天鵝船等水上遊具及裝置藝術展出暫停

碧潭風景區的水上遊具均上岸躲颱風。(記者翁聿煌攝)

〔記者翁聿煌／新北報導〕鳳凰颱風來襲，雖然未造成新北市重大影響，但在新店溪上游的烏來地區連日豪雨，因應青潭堰調節性放流，新店溪水流過急，新北市觀光旅遊局宣布12日碧潭的天鵝船和小船等遊憩設施暫停營運，正在碧潭舉辦的「呆在碧潭の水豚君」裝置藝術也暫停展出。

新店碧潭風景區為因應鳳凰颱風來襲，經營水上遊憩設施的業者，均提早將各式天鵝船、遊船移至新店溪東岸的高地暫置，以免因豪雨洪水將船隻沖至下游，原本都停放在水中的天鵝船，整排整齊放列在岸邊和行人步道，畫面十分特別。

廣告

新北市觀旅局規畫碧潭地景裝置展「呆在碧潭の水豚君」從11月1日起登場，邀請日本超人氣插畫IP「水豚君(KAPIBARASAN)」來台，打造長達58天的療癒系秋冬盛會，展期至12月28日止，其中可愛的「水豚君」高達12公尺，布展在碧潭水面上，因為颱風來襲，主辦單位已經將其消氣收起來，避免受到颱風破壞。

今天上午新店地區的雨勢暫歇，碧潭也出現難得的陽光露臉，整個碧潭因為上游青潭堰調節性放流，新店溪水流湍急，水位也上升至岸邊，預計待陸上颱風警報解除，水上遊具和裝置藝術會陸續恢復正常營運及展示。

碧潭風景區的水上遊具和裝置藝術器材均上岸躲颱風。(記者翁聿煌攝)

