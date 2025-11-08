鳳凰颱風來襲！東琉線10日部分停航 11、12日全停
鳳凰颱風今（8）日增強為中颱，持續增強挑戰強颱，預計之後將北轉直撲台灣。東琉線交通客船聯營處宣布10日船班異動，11日至12日全日停航。
東琉線交通客船聯營處公告，受颱風影響，10日將有部分船班停航調整，包括早上7點琉球開往東港的船班停航，下午4點30分琉球開往鹽埔的船班也將停航。東港末班船調整為11點30分，琉球末班船則為下午2點，11日至12日全日停航
東琉線交通客船聯營處表示，13日的船班安排將視海況再行公告，提醒民眾密切注意最新颱風動態及交通資訊，提前調整行程計畫，以免行程受到影響。
延伸閱讀
飼主注意！新北「犬貓絕育補助」延長受理至11/28
醫院重大疏失！1歲嬰接種流感疫苗 竟被誤打A肝疫苗
教師高鐵上改作業「紅筆聲被嫌吵」 網秒懂：雞皮疙瘩
其他人也在看
颱風鳳凰逼近 小琉球船班周二周三停航、台電加派人力
中央氣象署最新颱石預測颱風鳳凰動態，最快10日發布海警。往返小琉球各船公司今天調整航班，周一（10日）提早末班船，周二（11日）、周三（12日）則全天停航；台電也整備機具，下周加派人力進駐恆春、小琉球。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 7 小時前
補冬吃鍋避開高油鹽 降低三高護健康
天氣越來越冷，您也開始吃鍋了嗎？享受口腹之欲的同時，別忘了健康也要顧！不少人會選擇火鍋或湯品作為進補的好選擇，不過醫師提醒，要盡量避免，油脂含量高的湯頭或是調味料，這往往都是健康陷阱，尤其醫師也觀...大愛電視 ・ 15 小時前
黃仁勳來台了！直接找他談設台北分公司？蔣萬安：盼下週和新壽完成解約
輝達確定落腳北士科T17、T18，台北市長蔣萬安也表態，希望輝達能在台灣設立公司，「這是我的堅持」。而輝達執行長黃仁勳今（7）日再度來台，將參加明天的台積電運動會。對於是否會和黃仁勳接觸，蔣萬安上午並未正面回應，僅強調希望下週可以和新壽完成合意解約程序，也希望輝達審慎評估設立台北分公司，目前輝達正在研議中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
高市早苗表態！台灣有事可能行使「集體自衛權」 他揭對台影響：利多
日本表態！日本首相高市早苗在眾議院預算委員會上明確指出，若「台灣有事」，日本政府可能將此視為「存亡危機事態」自衛隊可以據此行使集體自衛權，印太戰略智庫執行長矢板明夫指出，這標誌著日本安全政策一個歷史性的轉折。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
《唐伯虎點秋香》御醫爆死訊！好友證實凌漢離世逾5年
《唐伯虎點秋香》御醫爆死訊！好友證實凌漢離世逾5年EBC東森娛樂 ・ 11 小時前
強化桃園第三航廈邊境防疫 卓榮泰：對國人採「零信任」態度
桃園機場第三航廈北廊廳將在下個月營運，行政院長卓榮泰今（8）日前往視察強調，未來邊境防疫有四大要求，包括X光設備運作正常、人力補充加強、檢疫犬安全上場，以及讓所有違規物件、行李與人員無處可藏。卓榮泰特別呼籲，對於進出的所有國人要採取「零信任」態度，絕對要零信任才能徹底防護國家安全。中天新聞網 ・ 12 小時前
舊公館圓環再調管制惹怨 蔣萬安：安全最優先
（中央社記者陳昱婷台北8日電）位於台北市羅斯福路與基隆路口的公館圓環拆除已1個多月，今天再度調整路型管制措施，引發怨言。台北市長蔣萬安說，市民安全永遠是最優先考量，此路口改正交後事故量大幅降低44%。中央社 ・ 16 小時前
鳳凰升級中颱上望強颱！颱風論壇曝路徑：西南部應最高規格防範
[Newtalk新聞] 中度颱風鳳凰恐升強颱進逼台灣，台灣颱風論壇今（8）日指出，颱風將以巔峰強度登陸菲律賓，進入南海後，可能北轉靠近台灣，週一（10日）、二（11日）為關鍵期。嘉義至屏東、澎湖、金馬位處危險半圈，受大風場影響時間恐延長，尤其週二上午至週四（13日）白天須嚴防風雨。 台灣颱風論壇表示，鳳凰颱風強度已增強為中度颱風，並且有機會上看強颱等級。而在副熱帶太平洋高壓的導引下，鳳凰目前正穩定朝西方移動，預計將以強颱的巔峰之姿登陸菲律賓，不過進入南海後路徑將有重大變化，可能大角度轉向北上朝台灣前進。而若路徑沒有太大變化的鳳凰颱風預計在10日進入南海後，原本連結在一起的高壓軸帶將會斷裂出現弱點，這將使得鳳凰颱風有機可趁，進而出現大角度的北轉。 台灣颱風論壇指出，目前在路徑和強度上仍存在變數，需要特別關注兩大重點：第一是颱風北轉的幅度和移動速度；第二是颱風北上時的減弱程度。颱風移動的快慢，以及減弱的程度大小，都將直接攸關影響台灣的時間長短，以及各地區風雨的規模。 在影響時間方面，台灣颱風論壇表示，考量到季節性因素、颱風走勢以及強度變化的綜合影響，北中南三個區域最「搖滾」的劇烈風雨時間點新頭殼 ・ 13 小時前
賴總統頒發台灣醫療典範獎給侯勝茂 (圖)
第78屆醫師節慶祝大會8日在台北圓山大飯店舉行，會中並頒發114年台灣醫療典範獎，由總統賴清德（右2）親自頒發獎座給獲獎新光醫院院長侯勝茂（右）。中央社 ・ 12 小時前
新任苗栗縣巴宰族群協會理事長潘英明扛重任 接棒父兄遺願推正名
苗栗縣巴宰族群協會從2003年開始，創會理事長潘大州及接任理事長的長子潘英琦，每年在11月的第二週六都會邀請各地族人齊聚一堂，舉辦巴宰族傳統過新年活動，2019年受武漢肺炎疫情影響而停辦，如今新任理事長由潘大州次子潘英明扛重任；潘英明長年在商界打拚，過去幾乎沒有任何文化經驗，他說，願從頭開始學習，遵自由時報 ・ 13 小時前
國泰金奪「天下永續公民獎」金融組冠軍
「2025天下永續公民獎」昨（7）日揭曉並舉辦頒獎典禮，國泰金控勇奪金融組冠軍，並於「企業承諾」、「社會參與」及「環境永續」三大面向全面領先同業，展現國泰金控以金融業永續先行者「說到做到」的決心與行動力。國泰金控總經理李長庚出席頒獎典禮致詞時表示，「國泰金控從2011年成立CSR委員會開始一路摸索至今，定調『氣候、健康、培力』永續三大主軸，建立企業永續發展委員會強化永續治理，並由六大永續小組協力貫徹。而人才是永續的基礎，藉由落實員工培力、青年培力，栽培更多的永續人才，國泰金控也將繼續善用金融業的核心職能，從氣候到自然、水資源以及生物多樣性、健康等永續領域，期能持續締造一個利他、良性循環的環境，很感謝評審團看到我們的努力。在「氣候」面向，國泰金控持續強化風險治理機制，積極推 ...台灣新生報 ・ 12 小時前
連晨翔穿吊嘎化身兄弟人！自曝唸書時「跳過八家將」 內化展現兇狠一面
台劇《舊金山美容院》最新一集，章廣辰透過拯救即將熄燈的門市，企圖以實力證明自己擁有接班集團的能力。連晨翔則與他裡應外合，化身在江湖打滾，號稱能「躲過米格魯」查緝的梟雄，以新人之姿進到早餐店上班，兩人展開反擊的第二步。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
面對長輩病危要怎麼準備？該插管還是急救？家屬必知「7大考量點」
面對長輩病危，家屬通常都會不知所措，到底該做什麼準備呢？照護過來人於《陪伴失智雙親的18堂照顧心法》一書中，分享10年來陪伴失智雙親共同走過的照顧歷程與心得，指導照護者在生活中實踐「樂活」理念及最佳照護心法，同時又能保持心靈的健康，讓照護者在黑暗中找到前進的勇氣。以下為原書摘文：優活健康網 ・ 17 小時前
鳳凰颱風凌晨轉中颱！氣象署估下週一發海警、下週二陸警
鳳凰颱風在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，中央氣象署預測它將在下週一到下週三（10日到12日）影響台灣，並預計在下週一發布海上颱風警報、下週二發布陸上警報。今天凌晨2時，鳳凰颱風增強為中度颱風，中心氣壓970百帕，中心位置在北緯12.2度，東經134度，即在菲律賓馬尼拉東方1430公里之處，也就自由時報 ・ 21 小時前
苗栗銅鑼芋頭也優質 公所變花樣廣邀全國遊客
苗栗縣出產的芋頭品質穩定深受消費者喜愛，除了公館芋頭名聞遐邇，鄰近公館的銅鑼同樣出產不少優質芋頭，銅鑼鄉公所今天也舉辦活動讓芋頭變出不同花樣，包括料理秀、芋頭蛋塔DIY以及深度小旅行吸引不少遊客參加，鄉公所也打鐵趁熱，廣邀全國遊客至銅鑼鄉一日遊。自由時報 ・ 13 小時前
彰化肉香回來了！阿泉爌肉飯、阿璋與阿三肉圓同天重磅復出 人潮炸裂全為這一味
根據《中國時報》與《ETtoday新聞雲》報導指出，豬隻禁宰令期間，這些強調使用每日現宰溫體豬肉的在地老店被迫暫停主力商品，僅以雞腿飯或暫停營業因應，但隨著活豬恢復拍賣與屠宰，業者迅速調貨復工。今日一早，《阿泉爌肉飯》於清晨7點營業前已有顧客提前排隊，老闆施泊宏...CTWANT ・ 13 小時前
球后職業生涯謝幕 戴資穎正式宣告封拍退役｜#鏡新聞
替台灣締造多項紀錄的，羽球球后戴資穎，從去年就受傷勢困擾，遲遲無法回到國際賽場，沒想到她昨天（11/7）在社群媒體上，震撼發文宣布，將正式高掛球鞋退役，但她不想被大家看見脆弱的她，所以不會舉辦引退儀式，戴爸今天（11/8）受訪說，他支持女兒的決定，還透露小戴退休後，想去爬玉山和環島。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 15 小時前
金馬影帝紐約跑外送 張震險被路人報警急打發：別管我了！
張震藉由主演電影《幸福之路Lucky Lu》獲得金馬影帝提名，他在片中飾演生存於紐約的華裔外送員盧家成，在第五大道奔走要尋找失竊的電動腳踏車，沒想到有真的外送員還以為他的車不見，上前關心：「你還好，沒事嗎？需要幫忙嗎？需要報警嗎？」張震當下雖然很感動，不過也沒有表明演員身分，僅跟對方說：「我在忙，不自由時報 ・ 15 小時前
鳳凰颱風逼近 東琉線「下週二、三」全面停航
屏東小琉球今（8）天相當熱鬧！晚間將舉辦一場大型演唱活動，吸引大批遊客登島參加。碼頭邊搭船人潮絡繹不絕，現場大排長龍。旅遊業者預估，今日登島人數有望突破一萬人。不過，受颱風逐漸接近影響，交通單位提醒旅台視新聞網 ・ 13 小時前
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 16 小時前