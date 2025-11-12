鳳凰颱風來襲！東琉航線明日「船班異動」一覽

記者柯美儀／台北報導

東港小琉球航線明日全天停航。（圖／聯營處提供）

受鳳凰颱風影響，東港小琉球航線包括聯營處、泰富航及藍白航今日起至明（13）日全天停航，預計14日恢復正常行駛。船公司提醒，因天氣、海象變化無常，如有異動會隨時公告，請旅客隨時留意資訊。

東港小琉球航線明日全天停航。（圖／泰富航提供）

明日聯營處、泰富航及藍白航全天停航，14日復航。船公司表示，因天候與海象變化快速，如有最新異動將即時於臉書粉絲專頁及官網公告，請旅客隨時留意資訊。另也呼籲，復航後風浪可能仍較大，乘客搭船時應盡量留在艙內入坐、繫好安全帶，避免於船艙內走動，以確保安全。

東港小琉球航線明日全天停航。（圖／藍白航提供）

根據氣象署最新資料顯示，鳳凰颱風過去3小時暴風圈縮小，中心位於鵝鑾鼻西北西方近海，向東北轉東北東移動，對台南以南及台東構成威脅，預計此颱風有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。

氣象署預計今晚鳳凰颱風中心就會在屏東至恆春登陸，有機會減弱為熱帶性低氣壓，並於今晚自屏東至恆春出海。

