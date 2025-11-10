鳳凰颱風來襲 武陵及福壽山農場自11月11日下午2時起休園

〔記者歐素美／台中報導〕「鳳凰」颱風來勢洶洶，根據中央氣象署定量降雨預報，梨山地區將出現大量降雨，恐影響道路通行及園區安全。為確保遊客與員工人身安全，武陵農場及福壽山農場自11月11日(星期二)下午2時起實施休園措施，場區暫停對外開放，並將視天候狀況另行公告恢復開園時間。

武陵農場表示，場方已於11月7日全面啟動防颱準備工作，針對園區內設施、道路、營運據點等進行安全檢查與防護，確保颱風期間各項防災措施落實。

廣告 廣告

農場同時提醒，計畫前來旅遊的遊客應暫緩上山行程，避免強風豪雨期間進入山區，以策安全。對於已完成住宿預約或活動報名的旅客，農場將主動聯繫協助辦理取消或延期入住等相關事宜，遊客也可主動與農場聯繫確認。

武陵農場表示，安全始終是最重要的考量，感謝遊客的理解與配合，並呼籲民眾持續關注農場官網與官方粉絲專頁，掌握最新休園及復園資訊。

【看原文連結】

更多自由時報報導

58年來首個11月登陸台灣颱風？ 鳳凰海警預估週一下午至晚間發布

鳳凰最快下午變胖轉強颱！各地暴風圈侵襲率曝 2地破9成躲不掉

雞蛋檢出芬普尼！流向9縣市販售通路 食藥署估15萬顆待回收

鳳凰來襲！今明北東共伴豪雨 週三、四颱風登陸中南部風雨最明顯

