鳳凰颱風來襲 一河分署啟動宜蘭地區防汛整備

鳳凰颱風北上威脅，第一河川分署全面啟動宜蘭地區防汛整備。（圖：一河分署提供）

▲鳳凰颱風北上威脅，第一河川分署全面啟動宜蘭地區防汛整備。（圖：一河分署提供）

隨著鳳凰颱風逐步靠近台灣，氣象資料顯示其中心目前位於菲律賓東方海面，預估穿越呂宋島後將有北轉趨勢，十日下半天起至十二日可能與東北季風產生共伴效應。屆時，大台北、東半部地區及南部山區將有大雨或豪雨發生的機率，水利署長林元鵬今（七）日下午召開防汛整備視訊會議，督導各分署整備狀況，要求提前部署、嚴密戒備。

第一河川分署提醒，鳳凰颱風可能與東北季風共伴，宜蘭地區降雨強度不容忽視，請民眾提前做好防颱準備，清理住家周邊水溝與排水設施，保持排水暢通，並隨時透過「水利署防災資訊服務網」（http://fhy.wra.gov.tw）或下載「行動水情APP」掌握即時風雨與水情資訊。防颱準備愈早愈周全，才能有效減少災害損失，守護家園安全。

廣告 廣告

林元鵬署長強調，降雨熱區的河川分署應主動掌握歷年災點，與地方政府保持緊密聯繫，並適時啟動抽水站與移動式抽水機，放空滯洪池增加容洪空間，以減少積淹水發生。他並提醒各單位與防汛護水志工、水患自主防災社區密切合作，隨時啟動自主防災，確保民眾生命財產安全。

第一河川分署長董志剛指出，針對宜蘭地區已完成轄內各項防汛整備作業，包括在建工程、水門及移動式抽水機檢測，確保系統運作正常。三部移動式抽水機已待命支援溪洲排水，並與宜蘭縣政府、連江縣政府保持聯繫，確保必要時可即時應變。各抽水站均已完成暖機及測試，將依風雨發展提前啟動運轉。

此外，蘭陽大橋疏濬工程已完成約三十五萬立方公尺，和平溪疏濬亦全數完成六十七點二五萬立方公尺，可有效擴大通洪斷面、提升排水效率，為颱風期間河川洩洪提供更大安全餘裕。第一河川分署同時加強巡查轄內水門、堤防及排水系統，確保通洪能力與設施安全。