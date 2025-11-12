鳳凰颱風來襲！疾管署籲民眾防疫三步驟 避免登革熱、類鼻疽等傳染病上身
隨著鳳凰颱風逼近，全台預期出現豪大雨。疾病管制署提醒，民眾雨後清理家園時務必落實「裝備要齊全、飲食要注意、清除孳生源」三大防疫原則，以防汙水、汙泥或積水孳生病媒蚊，導致鉤端螺旋體病、類鼻疽、腸道傳染病、登革熱與屈公病等傳染病發生。
疾管署指出，強風暴雨常讓土壤與泥水中的病原菌暴露於地表，除了接觸傳染，還可能透過飲用受汙染水源或吸入污染空氣感染。民眾應將水煮沸再飲用，清理家園時務必穿戴防水手套、長靴與口罩，避免吸入受汙染的塵土或水滴。
疾管署特別提醒，糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫力低下者為高風險族群，若近期出現發燒、咳嗽等症狀，應提高警覺並儘速就醫，以利早期診斷與治療。
根據疾管署統計，截至今年（2025）目前，全國累計70例類鼻疽本土病例（含11例死亡），為歷年同期第3高，主要集中在高雄市（52例）；鉤端螺旋體病累計75例（含2例死亡），以**臺中市（12例）**最多，其次為新北市與屏東縣各11例。
此外，國內已出現29例登革熱本土病例。疾管署呼籲，雨後應落實「巡、倒、清、刷」，主動巡視居家環境、清除積水容器，避免蚊蟲孳生；大型廢棄物可聯絡清潔隊協助清運。若出現發燒、頭痛、噁心、後眼窩痛、關節痛或出疹等疑似症狀，應儘速就醫並主動告知活動史。
疾管署也表示，目前全國消毒劑儲備量充足，共計16萬3千餘瓶（含漂白水14萬1千瓶、酚類消毒劑2萬2千瓶），並已分置各區以利緊急調度。單位將持續監測災後傳染病狀況，並呼籲醫療院所提高警覺，即時通報可疑個案，共同防堵疫情擴散。
（記者李政純，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）
