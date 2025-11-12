鳳凰颱風來襲 白河警籲請民眾勿上山

配合南市府成立災害應變中心一級開設，白河警分局積極落實各項防災整備。（警方提供）

記者翁聖權／白河報導

鳳凰颱風侵襲台灣，白河警分局配合南市府成立災害應變中心一級開設，全面啟動防颱應變機制，積極落實各項防災整備與災情查報作業，由於轄內關子嶺與東原等地颱風天常發生土石崩塌，警方籲請民眾沒事不要上山出遊。

白河警分局指出，該分局轄內關子嶺溫泉社區及東山一七五咖啡大道等山區受地形影響，易出現強降雨及濃霧，導致路面濕滑、視線不佳，環山道路於颱風天也常發生土石崩塌，提醒民眾免進入山區以策安全，如果有事要上山，駕駛人務必減速慢行。警方已責成各派出所加強巡查轄內易積水路段、橋梁及低窪地區，隨時掌握通行狀況，並視情況設置交通管制或封鎖措施。

另針對土石流潛勢地區及地勢低漥處所，警方已主動與各區公所及里幹事密切聯繫，將協助進行預防性疏散撤離，確保民眾安全。警方也特別提醒，若遇封鎖或警戒線設置，請民眾切勿心存僥倖、強行通過，以免因路面坍塌、積水或落石造成危險。

白河警分局強調，警方將持續密切監控轄內山區及交通要道安全狀況，並配合市府災害應變指揮中心即時應變，確保各項防颱作為落實執行。颱風期間請民眾非必要避免外出，並注意收聽政府發布的防災資訊，如遇緊急狀況可撥打一一０報案專線或向就近派出所求助。