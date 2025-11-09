鳳凰颱風來襲！盧秀燕「嚴陣以待」：這個颱風不一樣

鳳凰颱風來勢洶洶，各地方政府都不敢大意，嚴陣以待準備防颱工作。台中市長盧秀燕今天表示，這次的颱風很不一樣，是往台灣的西部來，沒有中央山脈的阻擋跟保護，我們要特別提高警覺、加強戒備，嚴陣以待。

盧秀燕。（圖／中天新聞）

盧秀燕今天出席並主持災害應變中心會議，她表示，鳳凰颱風要來了，所以我們今天提前進行準備會議。至於為何這次的準備會議會比平常早？因為這個颱風不一樣，11月份的颱風很少，而這大概也是這幾年來，第一次在11月時有颱風形成。

吳聖宇提醒，明天隨著鳳凰颱風水氣移入，跟東北季風交互作用，北部、東半部要注意大雨或豪雨發生的機會，共伴效應將逐漸出現。（圖／翻攝自臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」）

盧秀燕指出，這個颱風是從西部來，過去台灣遇到的颱風，絕大部分都是從東部或南部來，因為有中央山脈的阻擋，大家有比較多的準備時間，但這次的颱風是要從西部來，台灣的西部地區比較平坦，沒有中央山脈的阻擋跟保護，也因此我們要特別提高警覺，嚴陣以待。

鳳凰颱風動態。（圖／翻攝氣象署官網）

盧秀燕說，她也注意到氣象達人和專家指出，這次的風雨可能會很大，那如果沒有中央山脈的阻擋，再加上風雨又大，可能會有災害問題，必須要特別加以戒備，因此今天提前進行整備會議。

