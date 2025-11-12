鳳凰颱風來襲 竹縣府防颱整備會議提醒民眾注意自身安全

▲新竹縣鳳凰颱風防颱整備會議今天早上於消防局舉辦，縣府各局處及國軍等單位均到場。

【互傳媒／記者 宋旭志／新竹 報導】為因應鳳凰颱風來襲，新竹縣災害應變中心於11日下午2點三級開設，今（12日）上午舉辦防颱整備會議，由新竹縣副縣長陳見賢主持，他提醒民眾，颱風的外圍環流仍可能帶來風勢及雨量，他也請縣府各局處嚴陣以待，特別是與尖石鄉、五峰鄉保持密切聯繫，以隨時應變。

陳見賢於會議中指出，颱風所帶來的外圍環流可能造成降雨，尖石鄉、五峰鄉山區若有豪雨、大雨，就可能造成災情，他特別請農業處密切注意土石流警戒，也請工務處、消防局、警察局、衛生局、教育局等單位與兩鄉公所保持密切聯繫，以因應颱風可能帶來的災情。

陳見賢也關心尖石鄉泰崗溪堰塞湖及秀巒國小附近的白石溪崩塌處目前狀況，也請農業處持續掌握，並請教育局隨時關心秀巒國小師生安危，警察局也會隨時協助撤離等事項。

另外，陳見賢指示環保局請各鄉鎮市清潔隊留意是否有道路、人行道、分隔島的樹木倒塌或須修剪處，並隨時清理，以避免民眾生命財產受到威脅，他也提醒清潔隊在清理時，務必留意自身安全。

陳見賢最後呼籲民眾，颱風來臨期間，「安全第一」，注意風勢及雨量，「多一分準備，少一分災情」，並請鄉親隨時關注最新颱風警報與縣府公告資訊，保持警覺，若有狀況皆可與各鄉鎮市公所及新竹縣災害應變中心聯繫。