鳳凰颱風來襲！花蓮模擬雨量800毫米可能有新堰塞湖 恐24小時內潰決
〔記者花孟璟／花蓮報導〕鳳凰颱風接近台灣，與東北季風可能共伴效應，氣象署預估東部山區雨量達500毫米以上！林保署評估，最嚴重的模擬情況是雨量800毫米時，有可能出現新崩塌形成新堰塞湖，一旦發生預估在24小時內潰決，林保署今天已將新堰塞湖模擬的警戒範圍送給花蓮縣府，由地方政府預估撤離戶數，光復鄉的影響範圍只比9月23日堰塞湖受災範圍稍小，但馬太鞍溪匯流口至花蓮溪的影響範圍擴大到箭瑛大橋南側。
林保署花蓮分署表示，馬太鞍溪上游堰塞湖9月23日溢流後壩體受到破壞，大量土砂泥水造成光復鄉嚴重災情，目前堰塞湖蓄水量仍有150萬公噸，殘留在河道上壩體的土方量有1.1億立方公尺。
林保署花蓮分署長黃群策說，氣象署詳細的雨量預報還沒出來，初步預估是500到800毫米，目前委託學者做出的極端模擬值是雨量800毫米時，可能在上游造成新的崩塌，阻塞河道出現新生的堰塞湖，蓄水量體會有1500萬公噸，是現在殘存舊堰塞湖的10倍水量的大型堰塞湖。
黃群策說明，一旦新的堰塞湖發生、估計會在24小時內潰決，模擬的最大洪峰是每秒4500立方公尺，今天上午已經把極端值的影響範圍模擬套圖，提供給花蓮縣府作為撤離參考。
他說，影響範圍基本上只比9月23日稍小，警戒範圍包括光復鄉大馬、大平、東富、大同、大全、大安、大華、大進及北富村；鳳林鎮長橋、大榮、山興里及萬榮鄉明利村，最南以光復溪為界，以北至鳳林長橋里馬太鞍溪下游有一半包括在內，鳳林鎮箭瑛大橋以南也在範圍內，實際戶數仍待最後縣府確定。
