鳳凰颱風來襲 賴清德：該撤離就撤離、將傷害降到最低

〔記者林曉雲／台北報導〕中度颱風「鳳凰」來襲，總統賴清德今(10)日出席位於台大舉辦的台灣橋樑計畫開幕式後，向媒體主動表示，颱風「鳳凰」的路徑非常罕見，花蓮堰塞湖已提高到紅色警戒，特別是花蓮該撤離就要撤離，全國人民共同做好防颱準備，將颱風「鳳凰」的傷害降到最低。

賴清德強調，各縣市預期會有豪大雨量的、土石流的潛勢地區，應該做好優先撤離工作，大家共同做好防颱準備，讓這一次的鳳凰颱風來襲，將傷害降到最低。

賴清德表示，鳳凰颱風即將侵襲台灣，雖然颱風的中心點預計在禮拜三跟禮拜四才會登陸台灣的陸地，但是今天跟明天的雨量會很大，可能在北海岸，還有大台北、東北部地方，主要是因為受到東北季風及颱風外圍環流的影響。

賴清德表示，花蓮堰塞湖目前又提高到紅色警戒，希望全國民眾面對這次相當罕見的颱風，一定要做好防颱準備，不管是在台灣哪一個城市，通通要做好防颱準備，因為「鳳凰」的路徑非常罕見，特別是在花蓮，應該撤離的就要全部撤離。

