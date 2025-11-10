鳳凰颱風來襲 這園藝資材意外熱賣

進入11月中旬，「鳳凰」颱風可能來襲，為了防災，意外帶動竹子支架等園藝資材的熱賣。(記者吳俊鋒攝)

〔記者吳俊鋒／台南報導〕「鳳凰」颱風恐直撲，各地忙著防災，包含園藝植栽也進行加固作業，竹子支架需求量大增，業者緊急補貨，歸仁區農會七甲五街花卉產銷班該項資材連日來的銷量，比以往同期多了3成，令人意外。

七甲五街花卉產銷班長黃毅斌表示，一般竹架的使用，除植栽根部尚未牢固外，多會在颱風來襲之前，協助支撐，避免傾倒、受災，夏季是熱賣期，到了秋天，銷量就開始減少，直到隔年入春後，再逐漸回升。

黃毅斌指出，進入11月中旬，仍有颱風可能侵襲，連日來，因應客戶訂單，陸續補貨竹架，已屆立冬，這項園藝資材資材還需求恐急，產銷班成立逾20年來首見。

七甲五街花卉產銷班員的中南園藝資材行業者黃國堂說，竹子支架粗、細等各規格都有，長度2尺到3米，可針對個別需求選用，價格也不貴，單支多在百元之內。

黃國堂提到，小植栽可以單支垂直插入、使用，輔助其穩定；大植栽則採3支交叉，三角加固，效果都不錯。颱風過後，可將竹子支架卸除，讓植栽正常、自然地成長。

