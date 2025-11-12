鳳凰颱風來襲 高鐵再加開4班南港至台中全自由座列車

因應鳳凰颱風來襲，高鐵再宣布增開至台中站(圖)自由座列車。(記者黃旭磊攝)

〔記者黃旭磊／台中報導〕因應鳳凰颱風來襲，台灣高鐵宣布今天上午6時起改採「每站停靠、全車自由座」模式行駛，中午再宣布增開4班次南港至台中之南下列車，均為全車自由座(商務車廂除外)並沿途停靠各站。

高鐵為避免鳳凰颱風風暴驟雨影響，今天(12日)每小時開車3班次全車自由座列車，原班表各班次列車均取消，中午又宣布傍晚5時半至6時半，再增開4班次南港至台中之南下列車，發車時間為17:30、17:50、18:10及18:30。

台中高鐵站中午前營運正常，未傳災情，高鐵表示，加班車從南港站開出，今天傍晚5時20分至6時40分，每10分鐘即發出1班次南下列車，直到晚間7時前密集發車，敬請旅客多加利用。

