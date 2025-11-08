鳳凰颱風最新路徑曝！下週一、二海陸警接續發，可能登陸中部、西南部
〔記者吳亮儀／台北報導〕鳳凰颱風在今天凌晨升級為中度颱風，中央氣象署預報，它影響台灣的時程稍微延後，加上受到東北季風共伴效應影響，下週一、二北部和東北部雨勢最大，有大雨或豪雨等級雨勢，下週三、四中南部雨勢最大；氣象署並預估，有可能在中部或西南部登陸。
氣象署預報員張峻堯表示，根據最新預報，鳳凰颱風開始影響台灣的時間比昨天預報的稍微延後，預計下週三到週四最接近台灣，下週四下午到晚上離開，「但要特別注意的是，鳳凰颱風對台灣的最大影響不是登陸的時候，而是靠近時環流就會帶來大雨」。
張竣堯表示，下週日晚間起東北季風就會增強，下週一、二兩天就會受到鳳凰颱風的外圍環流影響，加上東北季風行程共伴效應，北部和東北部會有大雨或豪雨等級的降雨；下週三、四則換成中南部、東部及東南部地區有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率。
張竣堯指出，鳳凰颱風在接近菲律賓北部陸地時會增強為強烈颱風，但通過陸地到達南海後會迅速減弱，且北轉過程中也會持續減弱，接近台灣時應是中颱下限或是輕度颱風，要直到下週四下半天才會開始遠離台灣。
張竣堯說，目前氣象署一樣預測將在下週一發布海上颱風警報、下週二發布陸上颱風警報，實際發布時間仍要視鳳凰颱風靠近時的狀況而定，下週五(14日)各地就會恢復一般東北季風影響的天氣型態。
鳳凰颱風在今天上午8時的中心位置在北緯12.4度，東經132.4度，即在鵝鑾鼻東南方1610公里之處，以每小時32公里速度向西北西進行，中心附近最大風速每秒35公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒45公尺，相當於14級風。
鳳凰颱風7級風暴風半徑220公里，10級風暴風半徑70公里，有增強為強烈颱風的趨勢，氣象署請在菲律賓東方海面及巴士海峽附近海面航行及作業船隻應特別注意，並隨時收聽此颱風的最新動態。
