鳳凰颱風侵襲菲律賓 釀27死36傷2失蹤

鳳凰颱風侵襲菲律賓，造成嚴重災情，許多地方到現在還停水停電，道路不通。

菲律賓民防辦公室今（12）日上午統計，鳳凰颱風9日通過菲律賓，至少造成菲律賓全國27人死亡、2人失蹤，另有36人受傷。

此外，據菲律賓「國家減災管理委員會」12日通報，鳳凰颱風在9日晚間，以「超級颱風」等級，在菲律賓北部呂宋島登陸，受呂宋島複雜地形影響，鳳凰颱風登陸後，強度逐漸減弱，並已經在11日凌晨離境。目前，鳳凰颱風強度已經減弱為輕度颱風。

菲律賓減災委說，受鳳凰颱風影響，菲律賓全國超過359萬人受災。截至12日早上6點為止，菲律賓全國多地洪水仍然沒有退去，全國共計277條道路和61座橋樑無法通行，410個市鎮電力中斷，18個城鎮供水中斷。