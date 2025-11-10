鳳凰颱風共伴效應增強 吳德榮示警：北部、東北部慎防大量致災雨
中央氣象署指出，今日（11/10）受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島有陣雨，入夜後並有大雨或豪雨發生機率。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，今日起共伴效應逐漸增強，明日（11/11）北部及東半部可能發生「大量致災雨」，且鳳凰環流明、後（11/12）兩日將持續在各地帶來豪雨威脅。
吳德榮在氣象應用推廣基金會「洩天機教室」專欄撰文指出，根據最新（9日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，鳳凰颱風今日起外圍環流及共伴效應逐漸增強，北部及東半部降雨逐漸加劇，南部地區及中部山區亦轉有明顯降雨；北、東雲多降雨，氣溫明顯轉涼。
吳德榮表示，根據最新模式模擬顯示，週二、週三（11/12）起鳳凰的共伴效應最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢，雖然鳳凰颱風正在減弱中，不過其環流的西南風對南部、中部仍先後帶來豪雨威脅，各地皆應慎防強風發生。
吳德榮指出，週四（11/13）鳳凰持續減弱，天氣由南而北先後好轉，週五（11/14）鳳凰已變性遠離，北部、東半部仍有局部短暫雨的機率，中南部多雲時晴。週六、週日（11/15、11/16）各地晴時多雲，北海岸、東北部偶有零星降雨的機率。
吳德榮分析，最新歐洲系集模式模擬顯示，鳳凰的系集平均路徑通過呂宋島，在台灣西南方海面北轉，進入台灣海峽，侵襲台灣；各別模擬路徑則顯示，因模擬強度減弱的速度有差異，模擬路徑也較分散，故其環流所伴隨的強風、豪雨亦存在不確定性。
吳德榮接著指出，根據10日2時氣象署路徑潛勢預測圖顯示，鳳凰颱風被呂宋島破壞後，出海略為重整、強度短暫維持或增強，進入台灣西南方海面，因呂宋島及台灣限制水氣的逸入，又恢復逐漸減弱的趨勢，進入台灣海峽後減弱趨勢更明顯。
吳德榮強調，即便如此，鳳凰環流所伴隨的強風、豪雨，對部分地區仍具威脅，但以屆時鳳凰的結構而言，最強風雨未必出現在颱風中心附近，「故其中心是否登陸？在哪登陸？並非重點，過度強調反而造成對風雨的誤判。」
鳳凰大甩尾衝台 11縣市暴風侵襲率破80% 北部颱風還沒到雨先炸
MLB驚傳假球案 守護者2投手「故意壞球」詐賭
快訊／馬太鞍溪堰塞湖升級紅色警戒！ 花蓮光復停班課「3地強制撤離」
