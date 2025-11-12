鳳凰颱風共伴效應！南方澳暴雨「土石灌進民宅」 受災戶驚嚇落淚

記者周琬翔、王明輝／宜蘭報導

受到鳳凰颱風和東北季風的共伴效應，宜蘭蘇澳鎮昨（11）日大暴雨，釀成土石流災害，導致鎮上大規模淹水。鎮公所和救難隊連夜搶救撤離，天亮後受災戶們忙著清淤，回想昨晚依然心有餘悸，除了趕緊帶證件往樓上逃，還哭著說第一次遇到這種情況，怎麼可能睡得著。

南方澳發生土石流。

受災戶：「我22歲就嫁來這邊，之前30、40年都沒有遇過這種情況，怎麼睡得著，根本就睡不著。」

忍不住在鏡頭前哭出來，想起家園遭受土石流衝擊，家裡一片狼藉，昨晚宜蘭蘇澳鎮大量泥流夾帶石塊傾瀉而下，瞬間沖上馬路，附近民宅之間也湧出滾滾黃泥，景象怵目驚心。

受災戶：「等你看到水來，可能不到幾分鐘，所以你就趕快帶好證件之類，趕快上去就對了。」

記者徐湘芸：「山上的水這樣沖刷下來，就表示說其實現在山上還是可能...會不會還有可能爆發，第二次土石流相關單位還是全程警戒戒備中。」

記者後方都是土石流沖刷下來的土石。

會釀成這麼大規模淹水，是鳳凰颱風來襲與東北季風的共伴效應，帶來驚人雨量，昨晚蘇澳鎮每小時雨量更超過120毫米，救難人員闖入撤離上百人。

鎮民代表曾泰山：「到底是蘇花公路那邊的山崩流下，還是說中途的山崩，所以現在我們就要趕快確定。」

經過一夜搶救，天亮後還得忙著清淤，鎮長第一時間投入救災。

蘇澳鎮鎮長李明哲：「這次整個受災面積非常非常廣，那時間也長，所以我們要請包括縣府，包括中央一起來協助我們把家園盡速復原。」

期望未來不再讓鎮民飽受淹水所苦，造成生命財產威脅。

南方澳發生嚴重土石流。

