鳳凰颱風共伴發威！北北基宜大雨特報 入夜雨勢再加劇

受鳳凰颱風外圍環流及東北季風影響，氣象署針對4縣市發布大雨特報，提醒今(10)日基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，請注意瞬間大雨，山區請慎防坍方及落石。

4縣市大雨特報。（圖／中央氣象署）

氣象署表示，今天(10日)除了受東北季風影響外，加上颱風外圍環流，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島降雨機率高，雨勢愈晚愈明顯且持續，晚上開始容易有大雨或豪雨，尤其東北部、東部及大台北地區有局部豪雨等級以上發生的機率。

氣象署最快於今日下午發布海上颱風警報 。（圖／中央氣象署）

隨著鳳凰颱風即將北轉朝台灣接近，氣象署預計今日下午發布海上颱風警報，週二發布陸上颱風警報，提醒民眾盡早做好防颱工作。

