鳳凰颱風共伴發威！「一路往北」6地雨紫爆恐成災 一圖看本週風雨時程

「鳳凰」颱風維持中度颱風上限強度，目前已通過呂宋島，正在南海重新整合。中央氣象署指出，最快今（10）日下午發布海上颱風警報，明日不排除發布陸警。氣象粉專分析，颱風進入南海後，東南暖濕氣流與東北季風可能會有共伴效應，共伴效應位置逐漸往北，擴及台灣東北側及東側，「基隆北海岸、雙北山區、新北東側、宜蘭、花蓮、台東均有劇烈降雨的機會」。

氣象署提到，今日颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島有陣雨，明晚並有大雨或豪雨發生的機率，尤其東北部、東部及大臺北地區並有局部豪雨等級以上發生的機率，臺灣其他地區及澎湖亦有局部短暫陣雨，金門及馬祖為多雲；北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼。基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部、恆春半島沿海及澎湖有長浪發生的機率。

颱風東南暖濕氣流與東北季風率先在東部海域交會，宜花東開始容易下大雨。（圖／翻攝自台灣颱風論壇｜天氣特急臉書）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專發文提到，東北季風逐漸增強，今日鳳凰颱風穿越菲律賓進入南海後，颱風東南暖濕氣流與東北季風率先在東部海域交會，宜花東開始容易下大雨。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，隨著颱風北上過程中，明日共伴效應發生位置也會逐漸往北移動，擴及台灣東北側及東側，也是最明顯時刻，提醒「基隆北海岸、雙北山區、新北東側、宜蘭、花蓮、台東均有劇烈降雨的機會，小心災害發生。」

「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，週三（12日）颱風更往台灣陸地靠近後，共伴效應的位置繼續北推到北部海面或東海，影響台灣的以颱風環流影響為主，共伴效應的位置會隨著颱風位置而改變。

