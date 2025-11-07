鳳凰颱風再襲光復？政院：周末前完成撤離準備

鳳凰颱風下周接近台灣，花蓮光復的受災區，現在只要單日雨量超過200毫米就要撤離。（圖／東森新聞）





鳳凰颱風下周接近台灣，花蓮光復的受災區，現在只要單日雨量超過200毫米就要撤離。只是上次洪災後，光復12個村落都加裝廣播系統，但大馬村的香草場卻因為太偏遠，聽不到撤離廣播。鄉長強調會加強廣播車巡邏，行政院也喊話，災區在本周末前完成預防撤離的前置作業。

光復居民在家門前堆起沙包，就怕下週鳳凰颱風造成二度傷害，佛祖街開挖區域，大型機具持續開挖。從9月現在，佛祖街的淤泥全都乾硬，但仍有大片區域覆蓋著厚厚一層灰泥。

清運工程人員蔡泓銘：「我們的任務就是把堆置，全部載到第三堆置處理，一天的量大概在5000噸左右，我們這個階段就是把土地還給地主，剩下的就再等相關單位來規劃跟安排。」

讓人擔心的馬太鞍堰塞湖，今（7）日蓄水量是149.2萬噸，未來只要單日降雨量超過200毫米就得撤離，怕臨時堤防出問題，只要發陸警也會預警性封閉。只是從上回洪災至今，光復鄉12個村辦公室都裝上了新的廣播系統，還有郊區民眾聽不到廣播。

香草場住戶許先生：「聽不到完全不清楚，尤其是有車子的時候更不清楚。」

大馬村長王梓安：「在19鄰那邊的，可能是沒辦有法聽到，是不是也請我們派出所來支援。」

光復鄉長林清水：「最主要各村落的廣播系統，應該大家都完成了，至於比較偏遠的，我們也是會再加強。」

同為重災區的大同村，也預計在光復高職頂樓加裝一組廣播系統，但目前還在等學校公文下來。一次次的颱風警報，對於災民而言猶如不定時炸彈，隨時引爆破壞家園，如今鳳凰颱風可能登台，民眾政府嚴陣以待。

