鳳凰颱風凌晨生成 「不排除直接登陸撲台」影響時間曝

位於關島西南方海面的熱帶性低氣壓，今（6）天凌晨2時發展成第26號颱風「鳳凰」（國際命名FUNG-WONG），預計下週二（11日）之後將會影響到台灣附近的天氣。氣象專家林得恩示警，鳳凰颱風是「又強、又大的怪物！」不排除直接登陸侵台的可能，影響最劇烈的時間落在11/10至11/13。

中央氣象署說明，「鳳凰」颱風中心位於鵝鑾鼻東南東方2640公里的海面上，路徑以西北方向前進，預計下週一會移動到呂宋島附近，在下週二之後將會影響到臺灣周遭的天氣，程度的大小要視後續路徑而定，目前不確定性仍大。

氣象專家林得恩在粉專「林老師氣象站」發文指出，在秋末之際，西北太平洋海域還能出現如此強度、如此規模的熱帶擾動，的確要更加提高警覺、小心防範。今晨，美國聯合颱風警報中心（JTWC）就估計，鳳凰颱風在巔峰時期的強度，平均風有110KT，陣風也有135KT，已經踏上強烈颱風等級的門檻；而7級暴風圈半徑高達280nm。

林得恩說明，日本氣象廳（JMA）也預判，鳳凰颱風巔峰時期的強度，平均風在90KT，陣風在130KT，也在中度颱風上限的等級；而7級暴風圈半徑高達220nm。我中央氣象署今晨02時的最新颱風情資，鳳凰颱風近中心最大風速每秒 48 公尺（接近96KT），瞬間最大陣風每秒 58 公尺（接近116KT），也在中度颱風上限的等級；而7級暴風圈半徑更高達300nm。想想看，這麼又強、又大的劇烈天氣系統，如果不小心被它掃到，後果一定是非常慘烈。

至於路徑預測，林得恩指出，目前各國數值模式模擬結果已漸趨收斂，認為鳳凰颱風中心將先通過菲島北部陸地，再開始北轉，隨後沿著台灣海峽，非常靠近台灣陸地繼續北上（或直接登陸侵襲）；影響時間點會落在11/10至11/13。

而今日的天氣，由於東北季風減弱，水氣減少，迎風面降雨區域縮小，只有在大台北地區及宜花有局部降雨機率，台東及恆春半島有零星短暫雨，桃園以南多為晴到多雲的天氣。

氣溫方面，北部及宜蘭高溫回升至27、28度，而中南部及花東可來到28至31度，感受溫暖舒適，不過各地早晚仍偏涼，低溫普遍為21至23度，早出晚歸還是要加件衣物。離島天氣澎湖晴時多雲，24至26度；金門晴時多雲，21至26度；馬祖多雲時晴，19至23度。

氣象署另提醒，桃園至嘉義、恆春半島沿海空曠地區及各離島，易有平均風6級以上或陣風8級以上的強風，海邊活動請多加留意。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：6日環境風場為東北東風，中南部污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部空品區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

