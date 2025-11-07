鳳凰颱風凌晨轉中颱！氣象署估下週一發海警、下週二陸警

〔記者吳亮儀／台北報導〕鳳凰颱風在今天(8日)凌晨2時增強為中度颱風，中央氣象署預測它將在下週一到下週三(10日到12日)影響台灣，並預計在下週一發布海上颱風警報、下週二發布陸上警報。

今天凌晨2時，鳳凰颱風增強為中度颱風，中心氣壓970百帕，中心位置在北緯12.2度，東經134度，即在菲律賓馬尼拉東方1430公里之處，也就是鵝鑾鼻東南方1760公里之處，以每小時30公里速度向西轉西北西進行。

鳳凰的颱風中心附近最大風速每秒33公尺，相當於12級風，瞬間最大陣風每秒43公尺，等於每小時155公里，相當於14級風，7級風暴風半徑200公里，10級風暴風半徑60公里。

根據氣象署路徑潛勢圖預測，雖然看起來鳳凰颱風會從台灣西南部登陸，但是它在靠近台灣過程中會有減弱趨勢，路徑調整和強度在未來還是有可能變化。

