鳳凰颱風剛走「入秋最強冷空氣」下週襲台

鳳凰颱風於12日持續逼近台灣南部，預計晚間在屏東沿海一帶登陸，並於13日清晨從台東出海。氣象專家林得恩指出，這是睽違58年來，首度於11月自西南部登陸的颱風。雖然颱風強度已降為輕度，暴風圈明顯縮小，但南部與東部地區仍需加強戒備。

颱風帶來的共伴效應影響顯著。11日下午至12日凌晨，宜蘭蘇澳鎮3小時累積雨量達334毫米，為2010年梅姬颱風以來當地最大值，也是全台有紀錄以來第21位。宜蘭南澳東澳嶺累積雨量達1060毫米，冬山967毫米，新北瑞芳752毫米，造成宜蘭縣境內多處積淹水災害。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，12日中午過後到晚間颱風登陸期間，嘉義以南地區可能出現大雨等級降雨。南部地區及恆春半島預報有8至10級陣風，中部沿海及澎金馬等外島地區陣風達7至9級。颱風預計於12日晚間至13日清晨減弱為熱帶性低氣壓，警報隨之解除。

更值得關注的是，下週一將迎來入冬最強冷空氣。氣象粉專「觀氣象看天氣」根據歐美德傳統物理模式資料顯示，西伯利亞冷源高壓正在醞釀，預計17日起南下影響台灣。屆時850mb高度0至3度線將壓境北台灣，換算平地氣溫僅約13至15度，相較本週低溫21至23度，降溫幅度極為明顯。

中央氣象署預報，17日東北季風增強後，西半部及宜花低溫降至18至21度，北部高溫僅22至25度。18日影響加劇，中部以北及宜花低溫降至15至17度，北部高溫僅18至22度。部分模式預估將達冷氣團標準，即台北站氣溫低於14.5度。

氣象專家提醒，一週內氣溫劇烈變化，從防颱轉為禦寒，民眾務必注意身體健康，隨時留意最新天氣資訊。

