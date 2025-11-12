鳳凰颱風助攻！翡翠水庫逼近滿水位 今晚7時起調節放水

為調節鳳凰颱風與東北季風帶來的豐沛雨量，翡翠水庫管理局指出，截至12日下午3時累積降雨量達232.1毫米，預計今日晚上7時起，以流量每秒310立方公尺調節性放水，圖為翡翠水庫正常水位。（翡管局提供／張珈瑄台北傳真）

鳳凰颱風與東北季風共伴，為翡翠水庫集水區帶來豐沛雨量，台北翡翠水庫管理局指出，截至12日下午3時累積降雨量達232.1毫米，水庫水位為168.74公尺、距滿水位還有1.26公尺，水位持續上升，有必要調節放水，預計今日晚上7時，以流量每秒310立方公尺調節性放水，籲請水庫下游新店溪、淡水河沿岸及低窪地區的民眾，颱風期間應遠離河川行水區，以免發生危險。

翡管局表示，依「翡翠水庫運用要點」規定，預計今日晚上7時起，以流量每秒310立方公尺調節性放水，期間仍將密切關注水庫集水區的實際降雨及進流量，機動調整，已通報翡翠水庫下游地區有關防災、警政及消防單位，加強河川防洪安全戒備，必要時做好人員疏散安置等安全應變措施，放水前將於河道沿岸「放水廣播」，並同步運用行政院災害防救辦公室災防告警細胞廣播服務「水庫放水警戒」訊息通知民眾。

翡管局提醒，請水庫下游新店溪、淡水河沿岸及低窪地區的民眾，颱風期間應遠離河川行水區，以免發生危險，也請水庫下游新店溪、淡水河河道內的施工單位，確實完成工地防洪措施及人員撤離，維護河防安全。

