鳳凰颱風北轉侵台！氣象署最快下午發海警、明日發陸警

[Newtalk新聞] 鳳凰颱風來勢洶洶，對此，氣象署指出，目前鳳凰已進入南海，外圍水氣開始影響台灣，迎風面北部、東半部已有明顯雨勢，之後會逐漸北轉，但過程中因為海氣條件不適合發展，屆時會明顯減弱，預計12、13日已輕颱之姿登陸台灣，因此氣象署預計今(10)天下午至傍晚發布海警，明(11)天上半天發布陸警。

氣象署指出，目前鳳凰颱風中心已經進入南海，未來在南海附近逐漸整合，北轉接近台灣西南方海域過程中，由於海氣條件不適合發展，屆時會明顯減弱，可能以輕度颱風等級接近台灣，氣象署不排除今天下午到傍晚發布海上颱風警報，明天上半天發布陸上颱風警報。

今明兩天鳳凰會逐漸北轉，12日接近台灣西南方海域，12、13日通過台灣陸地上空，由於環境不利於發展，加上地形影響，將逐漸減弱，可能以輕度颱風，甚至是熱帶性低氣壓通過台灣，不過目前颱風北上角度及強度都有不確定性，少部分模式預測會持續偏西北移動，也有部分預測會北轉，在北轉角度的預測上也有差異，實際情況仍需觀察。

受到鳳凰外圍水氣和東北季風共伴效應影響，今天白天迎風面開始有雨勢基隆北海岸、大台北、宜花及東南部降雨明顯，其他地區也有零星雨，且越晚雨勢越大，尤其大台北及宜花需慎防豪雨等級以上降雨；不過隨著颱風逐漸北上，共伴效應影響也會逐漸減少，明天下半天中南部及花東降雨增加，12日中南部及花東有局部大雨或豪雨，北台灣則趨緩。

13日颱風遠離，但仍受東北季風影響，中部以北及宜蘭仍有降雨，北部也有較大雨勢機率；14日至16日桃園以北、東半部有局部短暫雨，其他地區回溫放晴。

另外，隨著東北季風及鳳凰颱風接近，沿海風力增大，台南以北、基隆北海岸、台東及離島有平均風力6級、陣風8級，苗栗、台中、彰化、澎湖及恆春也有平均風力9級、陣風11級機率。

