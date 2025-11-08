鳳凰颱風北轉接近臺灣 水利署加強防汛整備
因應鳳凰颱風極可能穿越呂宋島後將北轉接近臺灣。10日下半天起至12日間，大臺北、東部地區及南部山區須嚴防局部大雨或豪雨。水利署署長林元鵬7日下午14時召開防汛整備視訊會議，督導各分署加強防颱整備，並提醒同仁切勿掉以輕心，隨時掌握颱風最新動態，做好各項應變與防災準備。
水利署特別針對復原重建中的花蓮光復地區超前部署，調度大型移動式抽水機支援，優先架設於阿陶莫、大同堤防、大同開口堤、大安堤防、富田堤防及西馬佛五號堤防等重點地區。同時，馬太鞍溪南北兩岸亦預先布署挖土機、卡車等機具，並備妥消波塊與太空包等防汛物資，以備不時之需。除持續協助辦理馬太鞍溪及花蓮溪水系疏濬與河道整理作業外，水利署並指示第九河川分署與花蓮縣政府、萬榮鄉公所、鳳林鎮公所及光復鄉公所保持密切聯繫，密切監測水情變化，並於必要時協助地方辦理疏散撤離等防救災工作。
目前全台水庫蓄水率均高，北部的翡翠水庫及石門水庫蓄水率分別為92%及100%，林署長指示第十河川分署務必強化橫向聯繫，因應強降雨及上游水庫放水，密切注意河川水位變化情形，強化淡水河水系橫移門操作時機、高灘地疏散等作業，提早通報臺北市政府及新北市政府適時管制越堤道路，撤離高灘地等低窪地區人車。另請第一、第七、第八河川分署，提醒地方政府清溝、放空滯洪池、檢整機具，並隨時與防汛護水志工及水患自主防災社區保持密切聯繫，隨時啟動自主防災。
水利署呼籲民眾應提高警覺，並善用「行動水情 APP」，或至水利署防災資訊服務網查詢（http://fhy.wra.gov.tw），隨時留意氣象與水情資訊，遠離低窪地區及河川周邊，以確保安全。
(撰文、攝影：經濟部)
其他人也在看
美退將籲台強化後備戰力 整合防空飛彈防禦系統
（中央社記者侯姿瑩華盛頓7日專電）總統賴清德日前表示，台灣將會仿效以色列與美國的「鐵穹」與「金穹」，打造「台灣之盾」，建構嚴密防空系統。美退將分析，台灣確實需要投資建立全面整合的防空與飛彈防禦系統，也必須仿照以軍模式來打造後備軍力。中央社 ・ 10 小時前
鄭麗文爆出席「共諜追思會」！吳思瑤傻眼：乾脆加入共產黨
政治中心／周希雯報導國民黨新任黨主席鄭麗文上任後爭議不斷，被爆出今日（8）將出席統派社團舉辦的「50年代白色恐怖秋祭追思慰靈大會」，雖然聲稱是追思白色恐怖受難者，但對象包括當年中共安插於國民政府內部最高階共諜將官吳石，鄭麗文的出席引發輿論譁然。對此，民進黨立委吳思瑤忍不住痛批「敵我不分」，質疑到底在急什麼，「乾脆加入共產黨好了啦！」民視 ・ 11 小時前
五角大廈將加速軍售交付速度 採購系統轉型戰時模式
美國國防部長赫格塞斯(Pete Hegseth)7日表示，五角大廈正在改革軍方的武器採購方式，將把重點從生產先進且複雜的技術，轉向能快速生產與交付的產品。 赫格塞斯在華盛頓向軍方將領與國防承包商發表談話指出，目標很簡單─將整個採購系統轉型為戰時模式，以便更快速地加速部署能力並聚焦在結果上。 赫格塞斯在國家戰爭學院(National War College)發表了一個多小時的演說。比起他先前在維吉尼亞基地、一場突然召集了數百名軍事將領的大型演說，這次更深入地提到了軍事細節。 這位美國防長表示，他的改革旨在讓軍方擺脫側重於提供完美產品(即使昂貴且延宕)的傳統程序，轉而提供雖非完美但能快速交付的作法。 部份專家表示，這些改革可能意味著降低透明性，而且軍方最終採用的系統可能未能如預期運作。 赫格塞斯肯定的說，以往要花上數年的工作，現在將能在1年內完成。 五角大廈進行這項轉變之際，正值資金不足的烏克蘭在俄烏戰爭中，利用廉價且大規模生產的無人機，有效抵擋了技術優越、擁有先進飛彈與數以百計戰車的莫斯科。 美國企業研究所(AEI)高級研究員哈里森(Todd Harrison)表示，赫格塞斯的理念代表著中央廣播電台 ・ 10 小時前
蕭美琴赴歐洲議會演說！綠委讚「台灣沒被封鎖」：民主對抗威權的見證
副總統蕭美琴今（８）日在歐洲議會舉行的IPAC峰會發表演說，這也是首度有台灣現任副總統在歐洲議會發表演說。民進黨立委林宜瑾對此表示，身為台灣人的幸運是，總有群人帶著絲毫不敢鬆懈的奮鬥精神，盡全力守護著每一個我們悄然入睡的時刻。民進黨立委郭昱晴也指出，台灣沒有被封鎖，反而讓世界聽見我們更堅定的聲音。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
蕭美琴副總統在歐洲IPAC議會發表演說：台海和平攸關全球穩定
副總統蕭美琴7日在外交部長林佳龍陪同下，現身比利時布魯塞爾歐洲議會，出席「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會，並以「Taiwan: A Trusted Partner in a Volatile World（台灣：動盪世界中值得信賴的夥伴）」為題發表專題演說。這是台灣首度有現任副總統在歐洲議會正式發言，IPAC也在X發文形容這是一場「突破性演說」。鏡週刊Mirror Media ・ 10 小時前
獨道髮門番外3／媽媽把妹妹丟孤兒院還偷他錢 窮到只能吃狗糧
行者老闆林修文，從小就被母親辜負，多年來他歷經滄桑，只想要從人生的谷底爬出，找到一點點的平靜。鏡週刊Mirror Media ・ 15 小時前
備戰「鳳凰颱風」來襲！台電金門區全力動員整備
因應颱風可能帶來的影響和災害，台電金門區營業處已完成動員整備，也呼籲民眾做好防颱措施，尤其是抽水站等不能停電的相關單位或設備，請及早自備發電機或不斷電設備；若發生停電事故，則請民眾多加利用台電網路通報及查詢停復電資訊，若不便使用網路，亦可撥打1911客服專線...CTWANT ・ 9 小時前
鳳凰颱風來勢洶洶！卓榮泰要求嚴陣以待 花蓮堰塞湖災區儘早預防性撤離
因應鳳凰颱風可能對台灣造成影響，行政院災害防救辦公室於今（11/7）日下午召開前置情資研判會議，行政院長卓榮泰要求各部會務必嚴陣以待，積極落實各項防颱整備措施。行政院也呼籲，民眾應隨時注意最新天氣資訊，颱風影響期間避免前往山區、河邊、海域等危險場所，並配合政府指示進行必要的疏散撤離，確保生命財產安全。太報 ・ 1 天前
行政院召開鳳凰颱風情資研判會議 卓揆要求嚴陣以待
記者郭曉蓓／臺北報導 為因應第26號鳳凰颱風可能對臺灣造成影響，行政院災害防救辦公室今（7）日下午召開前置情資研判會議，行政院長卓榮泰要求各部會務必嚴陣以待，青年日報 ・ 1 天前
嚴陣以待！因應鳳凰颱風 行政院召開前置情資研判會議
[Newtalk新聞] 為因應第26號鳳凰颱風可能對台灣造成影響，行政院災害防救辦公室於今（7）日下午召開前置情資研判會議，卓榮泰院長要求各部會務必嚴陣以待，積極落實各項防颱整備措施。 行政院表示，根據中央氣象署最新預報，鳳凰颱風預計於下週一（10日）至週四（13日）影響台灣，強度恐達中度以上，且可能發生外圍環流與東北季風之共伴效應。考量花蓮地區近期因堰塞湖事件造成地貌劇變，災害風險提升，以及雲嘉南地區仍處於丹娜絲颱風災後復原期間，行政院特別指示相關部會與地方政府，務必落實「料敵從寬、超前部署」原則，強化各項應處作為，避免二次災害。 針對花蓮地區的馬太鞍溪堰塞湖，行政院表示，這次颱風可能為東部及北部帶來豪雨，請農業部、內政部及衛福部依權責督導花蓮縣政府，務必於週末前完成預防性疏散撤離各項前置作業，包括：保全戶名冊盤點、疏散撤離車輛安排、收容場所整備、固定式村里廣播系統整備、警消協助疏散撤離編組之作業、國軍支援申請等重要工作事項；另請農業部及經濟部加強堰塞湖與下游河道之監測作業，並依據相關警戒標準，儘早針對馬太鞍溪堰塞湖下游保全戶區域（光復、鳳林、萬榮）提供即時預警情資，並請內政部督導花新頭殼 ・ 1 天前
鳳凰颱風恐北轉襲台 政院召開前置情資研判會議 卓揆要災點熱區嚴陣以待
目前在西太平洋上的輕度颱風鳳凰（國際命名FUNG-WONG），目前多種預測模型均指向鳳凰颱風恐在下周北轉並侵襲台灣，屆時颱風強度恐達中度以上，並與東北季風行形成共伴效應，恐對台灣造成不小的災害。行政院災害防救辦公室於今（7）日下午召開前置情資研判會議，行政院長卓榮泰要求各部會務必嚴陣以待，積極落實各項防颱整備措施。行政院表示，根據中央氣象署最新預報，鳳凰颱風預計於下週一（10日）至週四（13日）影響台灣，強度恐達中度以上，且可能發生外圍環流與東北季風之共伴效應。考量花蓮地區近期因堰塞湖事件造成地貌劇變，災害風險提升，以及雲嘉南地區仍處於丹娜絲颱風災後復原期間，行政院特別指示相關部會與地方政府，務必落實「料敵從寬、超前部署」原則，強化各項應處作為，避免二次災害。針對花蓮地區的馬太鞍溪堰塞湖，行政院表示，本次颱風可能為東部及北部帶來豪雨，請農業部、內政部及衛福部依權責督導花蓮縣政府，務必於本週末前完成預防性疏散撤離各項前置作業，包括保全戶名冊盤點、疏散撤離車輛安排、收容場所整備、固定式村里廣播系統整備、警消協助疏散撤離編組之作業、國軍支援申請等重要工作事項；另請農業部及經濟部加強堰塞湖與下台灣好新聞 ・ 1 天前
日本熊本學園大學拜訪大葉 熱絡
為推動國際化教育與深化跨國學術交流，大葉大學應用日語學系積極與多所日本大學建立穩固的合作關係，提供學生多元的國際學習與交換機會。日前，日本熊本學園大學社會福祉學院院長高林秀明帶領學生拜訪大葉應日系，雙方針對未來合作計畫交換意見，期望進一步強化教育與研究的連結。工商時報 ・ 16 小時前
慈大附中數學競賽豪奪49個獎項 勇奪9面金牌
在2025年舉辦的「更生盃數學競賽」中，花蓮慈大附中學生表現亮眼，...TCnews慈善新聞網 ・ 12 小時前
【教育新訊】百場適性活動開跑 新北打造孩子「適性幸福」之路
為了讓孩子能夠「適性發展、幸福成長」，新北市教育局今（7）日攜手國立臺北商業大學、新北市校長協會、教師會及家長團體，舉辦114學年度「選所愛、好好讀、有前途」適性幸福活動。超過百位國中教師齊聚一堂，邀請學思達創辦人張輝誠老師分享「學思達五環學習法」，並由第45屆國際技能競賽國手、現任三重商工教師呂祖懿現身說法，鼓勵教師從學生的興趣與潛能出發，陪伴孩子找到最適合的學習方向。鏡新聞 ・ 11 小時前
讓世界走進教室 教育部推動高中職跨國線上教學
讓世界走進教室！教育部推動「高級中等學校與國外學校辦理校際合作線上教學」，110學年度補助94校，至113學年度已累計補助488校次，與美國、澳洲、菲律賓等國家的學校合作，「線上文化交流」主題涵蓋飲食、節慶、校園生活與地方特色等內容，並運用 Padlet、Flipgrid 等平台進行互動，或透過寄送自由時報 ・ 11 小時前
苗縣豬肉解禁 攤商抱怨拍賣價高於外縣市自行吸收成本
非洲豬瘟疫情清零，活豬禁運禁宰歷經15天解禁，今（8）日清晨苗栗縣各傳統市場及肉攤，恢復豬肉供應，憋了15天沒有豬肉可以吃，各攤商出現購買人潮，有些肉攤，有不少老顧客預訂，攤架上所剩豬肉不多。但有攤商抱怨，苗栗縣肉品市場昨天豬隻拍賣價格，每公斤平均價格比其他縣市高約20元，只收自行吸收成本，不敢漲價自由時報 ・ 10 小時前
力拼中國電商 低價版亞馬遜擴展至14國市場、台灣也在內
美國電商龍頭亞馬遜（Amazon）週五（11/7）宣布，旗下的低價版「Amazon Bazaar」電商服務平台將擴大至14國市場，包括台灣在內。太報 ・ 10 小時前
防馬太鞍溪「天河」再釀災！水利署預布大型抽水機、消波塊及太空包
花蓮馬太鞍溪洪災後，又有11月颱鳳凰颱風接近，氣象署預估下週二、週三在東部會有大雨或局部豪雨，由於馬太鞍溪中上游河床還有3億立方公尺堆積，對此水利署指出，自樺加沙颱風後已疏濬190萬立方公尺，希望豪雨來前持續強化主深槽流路，增加通洪能力，並預佈抽水機、消波塊及太空包準備隨時搶險。自由時報 ・ 10 小時前
「赴陸登錄系統」花費高達864萬？陸委會澄清：僅編列30萬元預算
有媒體報導陸委會為辦理「國人赴陸港澳登錄系統」共編列864萬元預算，達成率卻不到5%。對此，陸委會昨（7日）澄清，「國人赴陸港澳登錄系統」只編列30萬元預算，相關報導明顯誤解，希望各界勿再引用錯誤資訊，並支持政府保護民眾權益之努力與用心。鏡報 ・ 11 小時前
大葉大學攜手鹿江國際中小學 國際文化交流多元共融
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】大葉大學英語學系主任曹秀蓉執行USR種子計畫「USR英語永續行動：國際大學互傳媒 ・ 11 小時前