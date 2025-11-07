鳳凰颱風北轉接近臺灣 水利署超前部署加強防汛整備

因應鳳凰颱風極可能穿越呂宋島後將北轉接近臺灣。10日下半天起至12日間，大臺北、東部地區及南部山區須嚴防局部大雨或豪雨。水利署署長林元鵬今（7）日下午14時召開防汛整備視訊會議，督導各分署加強防颱整備，並提醒同仁切勿掉以輕心，隨時掌握颱風最新動態，做好各項應變與防災準備。

水利署特別針對復原重建中的花蓮光復地區超前部署，調度大型移動式抽水機支援，優先架設於阿陶莫、大同堤防、大同開口堤、大安堤防、富田堤防及西馬佛五號堤防等重點地區。同時，馬太鞍溪南北兩岸亦預先布署挖土機、卡車等機具，並備妥消波塊與太空包等防汛物資，以備不時之需。除持續協助辦理馬太鞍溪及花蓮溪水系疏濬與河道整理作業外，水利署並指示第九河川分署與花蓮縣政府、萬榮鄉公所、鳳林鎮公所及光復鄉公所保持密切聯繫，密切監測水情變化，並於必要時協助地方辦理疏散撤離等防救災工作。

目前全台水庫蓄水率均高，北部的翡翠水庫及石門水庫蓄水率分別為92%及100%，林署長指示第十河川分署務必強化橫向聯繫，因應強降雨及上游水庫放水，密切注意河川水位變化情形，強化淡水河水系橫移門操作時機、高灘地疏散等作業，提早通報臺北市政府及新北市政府適時管制越堤道路，撤離高灘地等低窪地區人車。另請第一、第七、第八河川分署，提醒地方政府清溝、放空滯洪池、檢整機具，並隨時與防汛護水志工及水患自主防災社區保持密切聯繫，隨時啟動自主防災。

水利署呼籲民眾應提高警覺，並善用「行動水情 APP」，或至水利署防災資訊服務網查詢（http://fhy.wra.gov.tw），隨時留意氣象與水情資訊，遠離低窪地區及河川周邊，以確保安全。