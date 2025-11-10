鳳凰颱風北轉直上襲台！全台風雨擴大中 週三恐登陸穿越

（記者許皓庭／綜合報導）鳳凰颱風穿越呂宋島後進入南海海域，今、明兩日將逐漸北轉接近台灣。中央氣象署預估，颱風中心可能於週三前後減弱為輕度颱風等級，並在西南部沿海擇地登陸。由於路徑及北轉角度仍存在不確定性，氣象署表示未來24小時為關鍵觀察期。

圖／中央氣象署預估，颱風中心可能於週三前後減弱為輕度颱風等級，並在西南部沿海擇地登陸。（翻攝 中央氣象署 網站）

前氣象局長鄭明典昨（9）日在社群發文指出，鳳凰颱風通過呂宋島時，因地形影響導致路徑略微北偏，中心稍遠離馬尼拉，但當地仍出現明顯風雨。他分析，待颱風完全通過陸地後，移動速度將放慢，「速度越慢，對台灣的威脅就越弱」，而今（10）日是觀察颱風走向的關鍵時刻。

根據中央氣象署上午8時資料，鳳凰中心位於北緯17度、東經119.2度附近，以每小時15公里速度往西北進行，中心氣壓為965百帕，近中心最大風速每秒35公尺，仍屬中度颱風等級。氣象署預報員朱美霖表示，受外圍環流與東北季風共伴影響，北部及東半部今、明兩日將有豪雨等級降雨，越晚影響越明顯，週三、週四颱風接近時，中南部地區的風雨也將逐漸增強。

圖／氣象署研判，今（10）日下午至傍晚將發布海上颱風警報，明日上午可能進一步發布陸上警報。（翻攝 報天氣 – 中央氣象署 Facebook）

朱美霖指出，目前颱風在南海整合過程中，因海氣條件不利發展，接近台灣西南海域後強度可望減弱。氣象署研判，今（10）日下午至傍晚將發布海上颱風警報，明日上午可能進一步發布陸上警報。她補充說，少部分數值模式預測颱風將持續偏西北移動，也有預測顯示會北轉，但角度尚未一致，後續仍需密切觀察。

氣象署補充，目前外圍雲系已影響南部沿海，部分地區累積雨量已達大雨標準，沿海平均風力可達6級、陣風8級，苗栗、台中、澎湖等地可能出現瞬間9至11級強陣風。未來幾日，台南、嘉義、高雄及屏東地區暴風侵襲機率超過九成。

