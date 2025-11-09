鳳凰颱風北轉襲台會多可怕？鄭明典點出「1關鍵」：這天是重點

生活中心／李紹宏報導

鳳凰颱風威力不可小覷！目前颱風正在菲律賓首都馬尼拉東北方，遇到呂宋島地形以後，路徑有稍微偏離馬尼拉；之後將「大轉角」靠近台灣，就怕有嚴重威脅，讓外界相當警戒。對此，氣象專家鄭明典點出「關鍵」，指出鳳凰過了呂宋島後速度會減緩，到時會決定對台灣威脅的程度。

鳳凰颱風9日晚間10時發布的衛星雲圖。（圖／翻攝自交通部中央氣象署）

氣象專家鄭明典在臉書上分享衛星雲圖，「鳳凰颱風遇到呂宋島地形，登陸前有稍微北偏，中心稍稍遠離馬尼拉。不過，這個路徑，馬尼拉應該也會很有感！算起來，我去過馬尼拉3次，都是雙方氣象交流的場合。」鄭明典提到，颱風經過呂宋島後，預估移動速度會越來越慢，強調「越慢對台灣的威脅就越弱」，更指出明（10）日是觀察重點。

鄭明典分享「東風波系列」低壓區發展出來的颱風。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

此外，鄭明典也提到，現在太平洋除了有對台灣具威脅性的鳳凰颱風，另外是海鷗颱風，並指出「海鷗和鳳凰颱風是同一個『東風波系列』的低壓區發展出來的颱風，它們是相關的，它們接續發展出來並不是隨機發生的巧合！」。鄭明典警示，鳳凰颱風後面可能會有熱帶擾動。

