鳳凰颱風北轉驚見「1變化」！2地明先迎豪雨 專家：要做好準備

生活中心／朱祖儀報導

鳳凰颱風預估將在今（9）日增強為強烈颱風登陸呂宋島，並在週一逐漸北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇」指出，鳳凰颱風侵台的時間將往後延，且在北轉的過程中，應該會減弱許多，但該做的準備依舊不可少，尤其北部、東部天氣從週一就會開始出現變化。

台灣颱風論壇在Threads指出，鳳凰颱風預估侵襲台灣的時間將延後，颱風北轉的過程中，減弱幅度很大，登台前一刻應該會減弱變成輕颱，「但無論如何，颱風還是會來，該準備還是要準備。」

台灣颱風論壇也說，北部和東部的天氣週一就會開始變差，中南部的狀況則要看颱風北上時的型態才能確定，「有些地方強風豪雨時，同時卻可能有地方沒什麼事」，後續還需要持續觀察。

氣象署指出，台灣下週一、二將受到颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部及東北部可能出現豪雨等級降雨，週二雨勢最為強烈；下週三晚間至周四清晨，颱風可能登陸中部地區，中南部可能出現豪雨。

