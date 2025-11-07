鳳凰颱風北轉3路徑「不排除通過台灣」 東部、南部有強降雨

鳳凰颱風最快今（7）日在靠近菲律賓過程中將升級為中颱，未來可能增強為強颱通過菲律賓進入南海，後續北轉路徑存在多種可能性，包括通過台灣、往東北海域移動或北轉後往南偏折。中央氣象署表示，最快下週一將發布海上警報，不排除發布陸上警報，下週一至三東部及南部地區需特別留意強降雨。

未來降雨趨勢。（圖／中央氣象署）

週二至週四降雨趨勢。（圖／中央氣象署）

中央氣象署指出，今天台灣天氣狀況僅北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有零星降雨，其他地區天氣良好，早晚較涼爽且日夜溫差大。天氣轉變將出現在週日，受東北季風增強影響，迎風面的大台北地區及宜蘭將出現降雨，東半部降雨機率也會增高。下週一至下週四台灣將同時受到東北季風及鳳凰颱風外圍環流或颱風本身影響，降雨機率將明顯增加，東部甚至南部地區都可能出現強降雨。下週一至四的降雨型態分布將與颱風路徑走向密切相關，需要持續密切觀察。

廣告 廣告

系集預報路徑。（圖／中央氣象署）

目前鳳凰颱風位於台灣鵝鑾鼻東南方約2200公里的海面上，強度仍維持輕度颱風。氣象署說明，鳳凰輕颱在向西移動過程中，最快今天靠近菲律賓東部海岸時將增強為中度颱風，暴風圈將持續擴大，預計將以強颱之姿侵襲菲律賓。下週一至下週二，颱風將向西北移動至台灣西南部近海，但下週後續路徑存在相當大的不確定性。

根據各國系集預報路徑顯示，週六至週日鳳凰颱風的預報路徑較為集中，主要朝菲律賓東方海面移動。下週一晚上路徑預報開始出現分歧，可能往台灣東方海域移動，也可能向西到南海抵達東沙島。到了下週二晚上，颱風往北移動過程的不確定性範圍更為擴大，從台灣南邊海面到海南島都有可能。

氣象署指出，下週三路徑預測的分歧範圍更大，許多資料顯示颱風路徑可能向西移動到台灣西南方後北轉到台灣、接近台灣海峽附近，這將對降雨產生重大影響，東部及南部地區需特別留意強降雨。未來鳳凰颱風向北移動過程中將受到東北季風影響，帶來較冷空氣，可能造成颱風強度持續減弱。鳳凰颱風週日到下週一從菲律賓東側通過到西側進入南海時，下週一颱風環流帶來的中層大氣東南風，遇上較冷的東北風爬升時，下週一晚間到下週二需特別注意颱風外圍環流是否會與東北風產生明顯交互作用。

延伸閱讀

健保補充保費掀反彈！阿格力逆風：使用者付費很難嗎

鳳凰恐轉強颱！將穿越台灣上空 2因素影響走東西岸

影/騎到一半手癢癢的！女騎士低頭驚見「龜殼花掛龍頭」