鳳凰颱風升級變「中颱」 3縣市侵襲機率破6成

鳳凰颱風路徑圖。（圖／氣象署）





鳳凰颱風來勢洶洶，今（8日）清晨2時已升級為中度颱風，中央氣象署預估，將在下週一發布海上警報、下週二發布海陸警報，同時公布了各縣市颱風侵襲機率。

根據中央氣象署發布的「120小時颱風暴風圈侵襲機率」，根據機率高至低順序如下：澎湖縣64%、臺南市61%、高雄市61%、嘉義縣59%、屏東縣57%、雲林縣56%、嘉義市56%、彰化縣55%、臺中市54%、南投縣54%、恆春53%、苗栗縣51%、新竹市50%、新竹縣49%、臺東縣47%、桃園市47%、新北市46%、臺北市45%、花蓮縣44%、連江縣44%、宜蘭縣43%、基隆市43%、綠島41%、蘭嶼36%。澎湖、台南、高雄地區都破六成，北部地區也都破四成機率。

120小時侵襲機率。（圖／氣象署）

暴風到達時間與機率圖。（圖／氣象署）

中央氣象署表示，預計明日將通過菲律賓呂宋島，隨後開始北轉，靠近台灣，登陸台灣的機率很高，預計將會下週三晚間到下週四清晨期間，從西南部登陸，並於下週四出海。

氣象署提醒，下週一起迎風面雨勢增，基隆北海岸、宜花和大北地區有局部大雨甚至豪雨發生的機率，台東及恆春半島有短暫陣雨。下週三開始，中南部、花東地區會出現大雨或局部豪雨，北部及宜蘭有短暫陣雨。下週四颱風減弱離開，不過水氣仍多，北部、宜蘭地區跟恆春半島有短暫陣雨，其他地區有局部短暫陣雨。

