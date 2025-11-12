鳳凰颱風午後風雨增強 高雄百貨業者提早4小時打烊

漢神巨蛋今天湧入不少逛街民眾。（柯宗緯攝）

高雄午後風雨轉強。（柯宗緯攝）

鳳凰颱風直撲台灣，高雄市今（12）日停班停課，原本無明顯風雨，還出大太陽，但午後風、雨逐漸轉強。多家百貨公司原本照常開門營業，但稍早包括漢神巨蛋、漢神百貨、夢時代等業者相繼宣布提早傍晚5時30分打烊。

漢神巨蛋鼎泰豐得排快2小時。（柯宗緯攝）

高雄百貨龍頭漢神巨蛋一向是百貨業停班的風向球，今天業者照常11時開門營業，大批車輛魚貫進入，中午用餐時間人潮滿滿，鼎泰豐要排2小時才吃得到，各樓層也湧入消費逛街民眾。

不過，隨著午後高雄風雨明顯漸強，漢神巨蛋原本預計晚間9時30分關門，臨時宣布提早到傍晚5時30分打烊，多家業者也跟進，包括漢神百貨、夢時代、義享時尚廣場、大立百貨等。

消息一出後，網友打趣直說，「有時候會覺得百貨預測更準！看來大家晚上請減少出門，平安第一」、「以後天氣預報看漢神好了」、「漢神氣象局」，也有網友認為，「本來就應該要提早，不然員工回家困難」、「每次都是在風雨最大時提早打烊…反而更危險！」。

