鳳凰颱風南投獨自上班課 台中通勤學子製標語自嘲
鳳凰颱風威力持續減弱，南投縣脫鉤中彰，12日正常上班、上課，縣內9所高中職的外縣市師生，皆可請公假，但多數老師仍到學校上班。暨大附中從台中市通勤上課的學生，今天由家長開車載來上課，他在桌上特地擺放「台中放假，但熱愛學習」的牌子，令人會心一笑。
南投縣有草屯商工、同德家商、旭光中學、南投高中、五育中學、水里商職、竹山高中、暨大附中、埔里高工共9所高中職學校，其中草商、同德、旭光位於草屯鎮，家住彰化縣、台中市學生大多通勤，位於埔里鎮的暨大附中、埔工學生也有學生專車或住宿，這次颱風來襲，南投成為中部5縣市唯一要上班上課的縣市，家住外縣市師生可請公假不上班、不上課。
草商指出，家住外縣市的老師，即使有颱風假，大部分仍選擇來學校上班；而學校有逾半學生住台中市，即使學生專車因颱風天停開，多數搭專車的學生都缺席，若依午餐團膳推估，平時團膳有1150份，12日改訂便當，只有450人訂購。
暨大附中表示， 住宿生可由家長接回家，不過他們都留宿，且沒有自行放颱風假，而搭學生專車通勤的外縣市學生，因校車停開無法到校，其中1名家住台中市的通勤生，由家長開車載來學校上課，還在桌上擺放製「我是台中放假但熱愛學習，特地跑來上學的好學生」的牌子，令人會心一笑。
其他人也在看
彰化畜牧場雞羽複驗芬普尼超標27倍 同業：恐誤用環境用藥
雞蛋檢驗出芬普尼超標的彰化縣文雅畜牧場，日前複驗雞蛋、蛋雞羽毛及代謝物，再度檢出芬普尼代謝物，分別超標3倍、27倍及13倍。不過，飲用水、飼料及周邊農田土壤皆為零檢出。外界推測，可能是雞舍未清空後使用環境用藥所致，藥物由雞隻羽毛進入體內；實際原因仍待檢調進一步釐清。中時新聞網 ・ 6 小時前
颱風鳳凰襲台 許淑華說明南投未放假原因 (圖)
颱風鳳凰逼近台灣，南投縣12日正常上班、上課，南投縣長許淑華臉書（Facebook）粉絲專頁遭網友不滿留言「灌爆」，許淑華12日受訪表示，能理解部分民眾希望放假，但依科學數據判斷較正確。中央社 ・ 6 小時前
颱風來搶囤貨 青蔥一把飆120元 花椰菜漲20元
鳳凰颱風來勢洶洶，不少民眾一早就趕到市場搶購蔬菜備戰。由於颱風前夕各地農民趕緊搶收，市場的到貨量有所增加，菜價暫時保持平穩。然而，青蔥價格依然居高不下一把120元，花椰菜、高麗菜和番茄價格也有小幅上漲。菜販坦言，若中南部產地受到颱風風雨影響，颱風過後菜價很可能會再次攀升。 #鳳凰 #最新颱風動態 #最新颱風路徑 #颱風假 #停班課 #颱風警報 #鳳凰颱風動向 #即時災情 #颱風新聞 #颱風直播 #颱風路徑 #氣象署 #陸警 #海警 #強風豪雨 #豪雨 #大豪雨 #暴風圈東森新聞影音 ・ 6 小時前
隊長周緁霓目標完成大專女足四連霸 責任更重盼率隊踢出師大風格
114學年度大專校院足球聯賽，力拚四連霸的台師大女足於11日迎來首戰，面對中信金融管理學院，靠著莊芷逸與高馨的進球，以2...Go Goal 勁球網 ・ 9 小時前
桃園男子17年前殺女友 假釋出獄又涉勒斃新女友 (圖)
桃園市李姓男子17年前因殺害歐姓女友遭判刑18年6月入監，於民國108年假釋；李男10日上午至周姓前女友平鎮區住處前要談判，因不滿周女態度、在周女住處附近空地將她勒斃。中央社 ・ 6 小時前
雞立鶴群？南投、桃園不放颱風假 網友反應兩極
即時中心／林耿郁報導鳳凰颱風目前已抵達西南外海，暴風圈將接觸陸地，苗栗以南縣市全面宣布停班、停課，但「鶴立雞群」的南投縣維持正常上班、上課，引發民眾高度不滿；另一方面，昨（11）天獨排眾議放假的桃園，今（12）天也維持正常上班、上課，引發網友兩極反應。民視 ・ 14 小時前
不斷更新／鳳凰來襲！金門縣正常上班、上課 13日颱風假一次看
鳳凰颱風已於今（12）日晚間19時40分登陸恆春半島，目前已減弱為熱帶性低氣壓。中央氣象署預測，明日受到熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，桃園以北地區有雨，並有局部大雨發生，其中基隆北海岸、大台北山區有局部豪雨發生的機率。《三立新聞網》也持續為讀者整理並更新各縣市停班課狀況。三立新聞網 setn.com ・ 10 分鐘前
不斷更新／花蓮2村里颱風假！18縣市宣布了 明日停班課全台資訊一次看
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風持續逼近台灣，今（12）晚會於屏東恆春半島登陸，但外圍環流配合東北季風，全台多地今日依舊風勢猛烈。根據氣象署最新預測，明日仍有3縣市部分地區達停班停課標準，包括台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮以及澎湖縣。。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊。民視 ・ 24 分鐘前
羅志祥「對吳宗憲很失望」 30年疑問終於得到解答
吳宗憲12日與「咻比嘟華」成員小鐘、小馬合體上羅志祥的節目《綜藝OK啦》，私下吳宗憲和羅志祥是鄰居，原本就有私交，吳宗憲相當有自信問羅志祥：「憲哥這輩子有讓你失望過一次嗎？」沒想到羅志祥秒答，「有啊！」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 5 小時前
還有機會放颱風假？鳳凰將登陸屏東 4縣市達停班課標準
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風將登陸台灣，雖然強度持續減弱，但仍不能掉以輕心，根據氣象署最新的風雨預測，明(13)天共有4個縣市風力達到停班課標準，分別為台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、澎湖縣，對此，氣象署指出，目前颱風持續向東移動，預估未來1到2個小時就會通過屏東。 氣象署指出，今日下午5時鳳凰颱風位於鵝鑾鼻的西北西方約 70 公里處，目前正持續向東移動，較強對流集中在北邊，剛好通過澎湖一帶，預估未來1到2個小時就會通過屏東甚至略過鵝鑾鼻，移動過程中將會為南部地區帶來強陣雨，之後就一路從台東到屏東一帶出海，過程中如果減弱，不排除降為熱帶性低氣壓，並改發熱帶性低氣壓特報。 雖然鳳凰持續減弱，但根據最新風雨預測，明天上午6時至12時台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、澎湖縣風力仍達到停班停課標準，最高可能出現十級陣風；雨量的部分，雖然目前都沒有地方達到停班課標準，但氣象署也提醒，在今晚到明日鳳凰移動的過程中，北部、東半部、高屏地區和澎湖仍有可能出現豪大雨，要特別注意。 根據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑於四小時內可能經過之地區，新頭殼 ・ 2 小時前
鴻海傳吃下納智捷 郭董造車夢重啟/力積電成交爆量近50萬張 台玻富喬齊發光/AI與PCB雙題材噴發 金像電台燿雙創高｜Yahoo財經掃描
受市場資金輪動效應帶動，美股周二漲跌互見。道瓊工業指數勁揚1.18%，創下歷史收盤新高；標普500指數上漲0.21%；那斯達克指數小跌0.25%；費城半導體指數下挫2.48%。市場資金從高估值AI與科技股撤出，轉向傳產與醫療與金融板塊。輝達遭軟銀以58.3億美元清倉持股衝擊股價重挫近3%，連帶拖累安謀、美光、Palantir等AI概念股回檔，台積電ADR也同步下跌1.39%。不過AMD法說釋出樂觀展望，預期AI晶片未來3至5年年增率上看35%，盤後股價反彈逾5%。 亞股今日普遍走揚，日股上漲0.43%，韓股勁揚1.07%，港股上升0.81%，僅上證指數下跌0.07%。 台股今（12）日開高震盪，盤中一度攻上28,071點，再度叩關28,000點大關，終場上漲162.14點，收27,947.09點，成交金額5,613.23億元。台積電(2330)上漲10元收1,475元，鴻海(2317)法說釋出明年AI訂單可望顯著成長，股價回到250元整數關卡，成為盤面焦點。記憶體與玻纖布族群雙主流領軍，力積電(6770)爆出近50萬張大量攻漲停；台玻(1802)、富喬(1815)、南亞(1303)等玻纖布族群齊鎖漲停。PCB族群同樣火熱，金像電(2368)盤中亮燈刷新天價，帶動台燿(6274)及乙盛-KY(5243)強勢攻頂。另宏達電(2498)受惠處分不動產、單季轉虧為盈激勵漲停，裕隆(2201)因傳出鴻海將入股納智捷亦鎖漲停。整體來看，在權值股與題材股齊發動下，台股量能放大、人氣明顯回溫。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 3 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 8 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
外送員的逆襲！訂3杯飲料送上樓放鞋櫃、他收「天價罰款檢舉單」哭了
近日，新北市土城一名網友，使用外送APP訂購了3杯飲料，並要求外送員送上樓，放置在門外的鞋櫃上，沒想到事後，竟收到一張檢舉單，將面臨天價罰款，讓他直呼「原來請土城581外送，會順便送你一張檢舉單」，並將其PO在社群平台《爆料公社》，引發輿論關注，但有網友直言「違規就沒什麼好說的，認罰吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
神判斷！桃園先放假再上班 張善政貼文獲讚：直接把證據圈給你看
桃園市長張善政昨（11）日晚間宣布週三正常上班上課，不少網友看到桃園的真實天氣後，湧進臉書留言，表示「張市長是理工背景相信科學數據」、「今天根本好天氣，一群不知道在崩潰什麼？」、「桃園早上天氣好，沒放假是依照專業評斷來決定」，甚至桃園市議員于北辰也在總質詢時肯定張善政，週二放颱風假是體恤市民的正確決策。中天新聞網 ・ 6 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
不斷更新／花蓮明利村、長橋里明停班課！ 11/13全台颱風假一覽
颱風「鳳凰」在12日19時40分左右從屏東恆春鎮登陸，雖然現在強度略減、暴風圈也變小，但氣象署也提醒，北部、南部、東半部要注意局部大雨，基隆北海岸、大台北山區，更有可能出現局部豪雨及短延時強降雨。外界台視新聞網 ・ 27 分鐘前
鳳凰颱風路徑南修！晚間襲高屏 9縣市恐停班停課
氣象署指出，鳳凰颱風今上午11時位於鵝鑾鼻西南方約350公里海面，正以每小時11至14公里速度，朝北北東轉東北方向前進。中心氣壓為975百帕，近中心最大風速為每秒30公尺，瞬間最大陣風達每秒38公尺。暴風圈範圍方面，七級風暴風半徑為220公里，十級風暴半徑為60公里。颱風暴風...CTWANT ・ 1 天前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 11 小時前
鳳凰估登陸台南嘉義！ 明9縣市恐停班課
氣象署資料顯示，中度颱風「鳳凰」11日7時的中心位置在北緯19.6度、東經118.4度，即在鵝鑾鼻的西南方約360公里處，以每小時11公里速度，向北北東進行，中心氣壓970百帕，近中心最大風速每秒33公尺（相當於12級風），瞬間最大陣風每秒43公尺（相當於14級風），七級風平均暴風...CTWANT ・ 1 天前