鳳凰颱風即刻救援 第6軍團協助蘇澳災區撤離、復原

宜蘭縣 / 綜合報導 鳳凰颱風的外圍環流帶來驚人雨量，昨(11)日晚上，宜蘭縣蘇澳鎮在3小時內，累積雨量超過300毫米，甚至在池碧宮附近，還有民宅被土石流沖毀。今(12)日一大早，民眾就起來清理家園，看著面目全非的景象，神情相當無奈。華視記者趙若評(2025.11.11)說：「我們現在所在位置，是在(宜蘭蘇澳)南興活動中心前，不過你可以看到旁邊，因為現在風勢雨勢都是相當的強勁，這一條現在已經，出現嚴重的土石流狀況。」驚人的土黃色泥流，從山上往下沖，11日晚間，鳳凰颱風帶來強勁雨勢，讓宜蘭蘇澳南興里華山五巷，池碧宮一帶，瞬間變成滾滾黃河，居民(2025.11.11)說：「山崩石頭跟水一起下來，當然嚇一跳，跟十幾年前一樣(梅姬颱風)。」前一晚，蘇澳在3小時內，累積超過300毫米雨量，引發土石流侵襲民宅，鎮長趕緊挨家挨戶進行撤離，一夜過去，雨勢總算趨緩，但昔日家園早已面目全非。街道變成小溪，家門都被沖歪，居民家中全泡水損失慘重。社區周圍，還有行動不便的老人居住，電動車幾乎陷進泥土裡，讓人不免擔心，一早鄰居們齊心協力，拿起鏟子，也出動怪手，清除泥沙淤積。居民說：「我們隔壁鄰居也是都在幫忙啦，全部都出來也是沒辦法啊，就是這樣了，這間現在看要怎麼處理了，這個整理也沒用了啦。」暴雨破壞力驚人，只花一個晚上就摧毀民眾家園，短時間內難以復原，也讓居民備感無奈。 原始連結

