鳳凰颱風即刻救援 第6軍團協助蘇澳災區撤離、復原
受到鳳凰颱風外圍環流與東北季風共伴效應的影響，宜蘭地區11日降下超大豪雨，造成蘇澳市區傳出嚴重淹水災情。國軍第3作戰區（第6軍團）自昨晚起，就持續派遣機具、官兵協助地方救災。
第6軍團表示，鳳凰颱風挾帶豪雨重創宜蘭蘇澳地區，造成多處淹水災情，11日晚間接獲地方政府的兵力支援申請後，立即派遣海軍陸戰隊、水下作業大隊的AAV7型兩棲突擊車2輛、膠舟2艘及中型戰術輪車2輛，共計40名官兵，迅速投入蘇澳鎮聖愛里及蘇北里地區，執行災民撤離任務，共協助33名民眾順利撤離，防止災情擴大。
第6軍團今（12）日再編組相關人員，前往蘇澳地區進駐前進指揮所，持續掌握災情變化，統合救援能量，強化軍民協力效能。此外，依地方政府需求，也持續投入蘭陽指揮部等單位的救災兵力及機具，協助蘇澳地區的災後搶救、清淤及復原工作，使民眾早日恢復正常生活。
延伸閱讀
降雨範圍擴大 北北基宜發布豪雨、大雨特報
09:22宜蘭縣員山規模4.5地震 最大震度3級
氣象署針對多縣市發布強風特報！14日晚前恐現8級以上陣風
其他人也在看
汽車族注意！雨天上路「未做1事」恐挨罰3600元
汽車族注意！雨天上路「未做1事」恐挨罰3600元EBC東森新聞 ・ 1 天前
大葉大學攜手越南學校 推跨國教育開啟多元發展
（中央社記者鄭維真彰化12日電）大葉大學與越南肯特就業高等專科學校簽署合作協議，雙方將攜手朝新型專班、華語教學資源等展開合作，推動跨國教育，鼓勵國際生留學台灣並留台工作。中央社 ・ 1 天前
仲介推介移工遇履歷造假 勞動部：檢討評鑑指標
（中央社記者吳欣紜台北12日電）國民黨立委涂權吉今天說，有雇主透過仲介聘僱外籍看護工，卻遇到履歷造假，而這名仲介是勞動部評鑑A級。勞動部表示，提供正確履歷是基本法遵，正全面檢討評鑑指標。中央社 ・ 1 天前
COP30登場 環境部同步啟動戰情中心
（中央社記者張雄風台北12日電）環境部今天表示，COP30戰情中心已啟動，部長彭啓明在台灣與當地學者連線；首日會議包含強化氣候資金承諾、推動全球碳市場成熟等議題，整合各界合作共推綠色成長淨零轉型。中央社 ・ 1 天前
蘇澳淹水慘況 卓榮泰視察後拍板：分洪道追加21億預算
宜蘭縣的蘇澳溪分洪道工程因原物料上漲等因素，經費從54.13億增加到75.68億，縣府的修正計畫尚未獲政院核定，未料受到鳳凰颱風影響，蘇澳地區淹水嚴重，今天（12日）行政院長卓榮泰赴蘇澳視察災情，也當場宣布工程所增加的21億餘元，會納入4年1000億改善縣市管河川工程計畫中。中時新聞網 ・ 23 小時前
蘇澳豪雨引發土石流 家園全毀.居民神情無奈
宜蘭縣 / 綜合報導 鳳凰颱風的外圍環流帶來驚人雨量，昨(11)日晚上，宜蘭縣蘇澳鎮在3小時內，累積雨量超過300毫米，甚至在池碧宮附近，還有民宅被土石流沖毀。今(12)日一大早，民眾就起來清理家園，看著面目全非的景象，神情相當無奈。華視記者趙若評(2025.11.11)說：「我們現在所在位置，是在(宜蘭蘇澳)南興活動中心前，不過你可以看到旁邊，因為現在風勢雨勢都是相當的強勁，這一條現在已經，出現嚴重的土石流狀況。」驚人的土黃色泥流，從山上往下沖，11日晚間，鳳凰颱風帶來強勁雨勢，讓宜蘭蘇澳南興里華山五巷，池碧宮一帶，瞬間變成滾滾黃河，居民(2025.11.11)說：「山崩石頭跟水一起下來，當然嚇一跳，跟十幾年前一樣(梅姬颱風)。」前一晚，蘇澳在3小時內，累積超過300毫米雨量，引發土石流侵襲民宅，鎮長趕緊挨家挨戶進行撤離，一夜過去，雨勢總算趨緩，但昔日家園早已面目全非。街道變成小溪，家門都被沖歪，居民家中全泡水損失慘重。社區周圍，還有行動不便的老人居住，電動車幾乎陷進泥土裡，讓人不免擔心，一早鄰居們齊心協力，拿起鏟子，也出動怪手，清除泥沙淤積。居民說：「我們隔壁鄰居也是都在幫忙啦，全部都出來也是沒辦法啊，就是這樣了，這間現在看要怎麼處理了，這個整理也沒用了啦。」暴雨破壞力驚人，只花一個晚上就摧毀民眾家園，短時間內難以復原，也讓居民備感無奈。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
為何淹水？ 蘇澳溪分洪道工程「卡關15年」挨批
蘇澳鎮這場暴雨，造成蘇澳溪暴漲溢流，導致全鎮大淹水，15年前梅姬颱風噩夢重現，事實上梅姬颱後，地方就爭取辦理蘇澳溪分洪工程，從蘇澳溪主流，蓋一條分洪道，8成的水從內埤海岸南側出海，減少淹水災害，可後來因工程變更物價調整，今年初才送行政院審查，還等待核定中，午後行政院長卓榮泰到蘇澳視察，當場宣布追加21億餘元。 #蘇澳溪#暴漲溢流#災害東森新聞影音 ・ 16 小時前
颱風鳳凰釀349件災情51傷 宜蘭多處淹水待復水電
（中央社記者黃麗芸台北12日電）颱風鳳凰暴風圈已進入南部陸地，中央災變中心今天表示，累計災情共349件、51傷，宜蘭仍有25處積淹水、5907戶停電、370戶停水，相關單位正積極搶險作業。中央社 ・ 1 天前
（有影片）豪雨致蘇澳白米溪暴漲民眾受困 消防局緊急搶救脫困
（觀傳媒宜蘭新聞）【記者陳俊傑/宜蘭報導】鳳凰颱風暴風圈挾帶強烈降雨，造成宜蘭縣多處災情，蘇澳鎮白米溪暴漲導致 […]觀傳媒 ・ 1 天前
唐彥博校長走訪上海聖約翰大學舊址 見證聖約翰精神延續
【記者 沁諠／新北 報導】為延續聖約翰教育精神、探尋百年根源，聖約翰科技大學唐彥博校長日前在華東校友會廖勇凱會台灣好報 ・ 1 天前
鳳凰颱風襲宜蘭！土石泥水淹進住家滿地沙
[NOWnews今日新聞]鳳凰颱風與東北季風共伴效應雙重影響，宜蘭出現豪雨淹水、停電災情，蘇澳鎮南方澳地區最為嚴重，今（12）日一早積水退去，居民們趕緊捲袖將淹進家園的泥濘掃去，其中華山路還土石流，大...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
熱血猛男「泳圈」大雨救友 順道助阿嬤...家屬出面道謝了
熱血猛男「泳圈」大雨救友 順道助阿嬤...家屬出面道謝了EBC東森新聞 ・ 1 天前
神級翻轉！雲林原要正常上班課 張麗善刪文急改「明停班課」
輕颱「鳳凰」暴風圈已進入台灣西南方近海，對嘉義、台南、高雄、屏東、台東、恆春半島將構成威脅。全國10縣市3鄉鎮宣布明日停班停課，其中雲林出現「神級翻轉」，縣長張麗善原先宣布明日正常上班上課，結果緊急刪文改停班停課。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
蘇澳為何大淹水？暴雨溪水暴漲溢流 分洪道工程卡關挨批
這兩天宜蘭縣蘇澳鎮暴雨，蘇澳溪暴漲溢流，導致全鎮大淹水，15年前梅姬颱風惡夢重現；國民黨宜蘭縣議員黃琤婷批評，蘇澳溪分洪道工程工程延宕2年多，中央說要守護人民，卻讓淹水繼續；民進黨宜蘭縣議員謝正信希望行政院加速核定、盡快施工，才能真正解決蘇澳淹水問題。自由時報 ・ 1 天前
受鳳凰颱風影響，2025/11/12(三)多縣市停班，執行提款轉出及拍賣身份資訊認證交易將順延
受鳳凰颱風影響，2025/11/12(三)多縣市停班，執行提款轉出及拍賣身份資訊認證交易將順延Yahoo拍賣公告 ・ 1 天前
「有臉有放假」都市傳說破功？ 蔣萬安：依科學決策放颱風假
面對鳳凰襲台威脅，台北市連續兩天都正常上班上課，有網友發現以前只要宣布正常上班上課，蔣萬安都不會在臉書放上自己的照片，不過這次連續兩天都打破慣例，被虧流傳已久的「都市傳說」沒了！對此蔣萬安今天（12日中廣新聞網 ・ 1 天前
雲林宣布明天停班停課 縣民拜託張麗善「這件事」
雲林縣政府今晚8點23分宣布根據中央氣象署資料，明天（12日）風力預測已達停班停課標準，為確保民眾安全，雲林縣11月12日停止上班、停止上課。中時新聞網 ・ 1 天前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 1 天前
鳳凰一走 恐冷到吱吱叫！氣象粉專曝「這一天」迎入秋最低溫
輕颱鳳凰預計於明（12）日登陸，全台須嚴防強烈風雨，預計13日凌晨會出海。不過颱風一走，緊接者要擔心下周一「入冬最強冷空氣」報到。氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，目前在西伯利亞有冷源高壓正在醞釀，預計11／17日南下影響台灣，甚至有可能達到冷氣團標準，平地最低恐只有13度！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
防颱後急凍！最強冷空氣這天報到「低溫恐大跌10度」 變冷時間曝光
中央氣象署指出，今（13）日受熱帶性低氣壓及東北季風增強影響，水氣仍偏多，特別在迎風面桃園以北為有雨的天氣，並有局部大雨，尤其在基隆北海岸、大臺北山區要防範局部豪雨，竹苗、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，應留意清晨竹苗地區亦有局部大雨發生的機率，其他地區則為零星短暫雨後多雲。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前