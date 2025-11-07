鳳凰颱風即將來襲，台電宜蘭區處全力戒備嚴陣以待。（圖：台電提供）

依各國預測鳳凰颱風侵台機率大增，台電宜蘭區營業處近日特再動員人力進行樹竹修剪、變壓器與各類開關接頭維護檢點及紅外線預防檢測工作，以減少事故停電發生。若發生停電事故，則請民眾多加使用網路通報及查詢停復電資訊，若不便使用網路，台電亦提供一九一一客服專線。

台電宜蘭區營業處提醒，過去颱風期間常發生樹枝或招牌遭強風吹落時破壞配電設備導致停電，或大樓地下配電室淹水影響搶修，請民眾加強防範地下室淹水、加強固定招牌看板、取下懸掛物、修剪樹枝。如遇電線掉落與外露，請立即通知台電處理，切勿自行撿拾或碰觸，避免觸電。

針對颱風造成的停電事故，台電將積極搶修儘快復電，復電程序將採「供電樞紐變電所→主幹線→分歧線」的原則來進行，並以先捷運、火車、自來水及電話通信等公用設施，然後一般用戶的順序，安排人員搶修，不過搶修進度仍會受到停電範圍、交通路況、風雨情況等影響，請遇到停電狀況的民眾多多體諒。

台電的配電自動化系統可即時監測各主要配電線路是否發生異常，如果民眾家中與附近住戶皆停電，台電會知道，請民眾耐心等候不需急著報修，台電將盡速派員搶修。如果附近住戶大多有電，只有零星幾戶停電，民眾可透過台電公司網站(http://www.taipower.com.tw)於颱風期間設有的「颱風停復電資訊」專區，輸入停電地址、停電狀況等，就可馬上查詢或通報停電資訊。民眾也可下載「台灣電力App」，不僅可隨時通報停電訊息，更可線上申辦各種用電業務及繳納電費，快速又方便，請民眾多加利用；若不便使用網路，台電亦提供一九一一客服專線給民眾使用或宜蘭區處停電通報電話0三-九三五四八00。