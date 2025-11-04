鳳凰颱風即將形成 專家評估走勢：直接侵襲台灣機率「中偏高」

記者李鴻典／台北報導

注意了！天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（4）天上午發文指出，第26號「鳳凰」颱風即將形成，變數很大，以當前資料為基準評估走勢，直接侵襲台灣機率是中偏高；還要幾天時間觀察，大家要有心理準備了！

「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（4）天上午發文指出，第26號「鳳凰」颱風即將形成，變數很大。（圖／翻攝自台灣颱風論壇）

「台灣颱風論壇｜天氣特急」說，第26號「鳳凰」颱風即將形成；目前位於關島南方，逐漸發展中，成為颱風之後因為環境良好，增強速度會快一些。

下週一（11/10）抵達菲律賓呂宋島前，有機會挑戰中颱上限甚至強颱，此時正好也走到副熱帶高壓邊緣將會北轉，從台灣附近通過；至於是走台灣東岸或西岸，目前都有可能。就看他轉向的位置、時間及幅度，變數很大，還要幾天時間觀察，大家要有心理準備了！

「台灣颱風論壇｜天氣特急」也以當前資料為基準寫下走勢機率評估：

台灣以東北上機率：中偏高

直接侵襲台灣：中偏高

台灣以西北上機率：中等

西行中國華南或越南：偏低

氣象專家吳聖宇也提到，TD-29未來應該會是一個不好預報的，麻煩的系統，連續第2年11月都可能有颱風影響台灣，去年是天兔（烏薩奇）颱風，今年則是可能會來了一隻鳳凰，如果有發到警報的話，那麼將是鳳凰這個名字第3次發颱風警報，前兩次分別是2008年跟2014年，2019年的鳳凰颱風其實也很接近台灣，但是在台灣東方海面北上過程很快減弱，因此沒有發布颱風警報，這個名字跟台灣很有緣，但也希望不要造成太大的影響。

