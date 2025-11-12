鳳凰颱風即將登陸！ 天氣粉專曝狀況：看到僅剩不多的羽毛

天氣粉專今po文，提到從雷達上可以勉強看到，鳳凰颱風「它僅剩不多的羽毛」。（翻攝臉書／台灣颱風論壇｜天氣特急）

輕度颱風鳳凰即將登陸，中央氣象署持續發布海上、陸上颱風警報，不過在它強度持續減弱下，預計有變成熱帶性低氣壓的趨勢。臉書天氣粉專今（12）日po文，提到從雷達上可以勉強看到，「它僅剩不多的羽毛」。

根據氣象署資訊，目前鳳凰台風中心位置在北緯22.1度，東經120.2度，即在鵝鑾鼻的西北西方約70公里之處，以每小時26轉41公里速度，向東北轉東北東進行。而它過去3小時暴風圈縮小，預計此颱風有減弱為熱帶性低氣壓的趨勢。

稍早，臉書天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」po文，指鳳凰颱風即將登陸，從雷達上可以勉強看到它僅剩不多的羽毛。儘管主體已鬆散，但海峽上仍有一些發展旺盛的對流雲系，這些雲系正逐步靠近台灣西南沿岸。提醒澎湖地區已出現陣雨，西南沿岸的朋友也要多留意後續雲帶的發展。

氣象署針對9縣市發布豪雨、大雨特報。（中央氣象署提供）

氣象署也針對9縣市發布豪雨、大雨特報，像是基隆市、新北市、屏東縣、花蓮縣及台東縣為豪雨等級；台北市、高雄市、宜蘭縣及澎湖縣則為大雨等級，提醒有局部大雨發生的機率，山區請嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。

