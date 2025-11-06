鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善

生活中心／周孟漢報導



熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。





鳳凰颱風又大又強恐「經過台灣上空」！專家揭「最新路徑」急示警：來者不善

鳳凰今正式升級為颱風，下周恐影響台灣。（圖／氣象署提供）





吳聖宇今（6）日透過臉書粉專發文，分析了鳳凰颱風的路徑，透露下週一（10日）經過呂宋島進入南海，下週二（11日）往北轉接近台灣海峽南部，下週三（12日）經過台灣上空，下週四（13日）進入台灣東北方海面逐漸遠離。他指出「雖然經過台灣上空的演變情況，還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大」。

廣告 廣告

鳳凰颱風又大又強恐「經過台灣上空」！專家揭「最新路徑」急示警：來者不善

吳聖宇貼出鳳凰路徑，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」。（圖／翻攝自臉書粉專《天氣職人-吳聖宇》）





吳聖宇認為，鳳凰颱風在強度上的確有機會又大又強，特別是靠近菲律賓之前，經過呂宋島北上靠近台灣時強度應該已經減弱不少，「但是因為預報資料顯示這颱風屬於大環流系統，因此即使強度減弱，對台灣各地的風雨影響還是會很明顯，從過去的經驗來看，環流大的颱風有時候比強度強的颱風還要危險，所以務必要注意」。





不過他也透露「比較好的情況是此颱風經過台灣的過程強度會持續減弱，而且已經在轉向後的過程，移動速度會比較快，有機會縮短颱風環流影響台灣陸地的時間」，表示這個季節的颱風過去之後也不會有西南氣流或是低壓帶，特別是這種拋物線北轉路徑的颱風，颱風過後應該會直接轉為東北季風接手，不太會有拖拖拉拉大雨不斷的情況。

鳳凰颱風又大又強恐「經過台灣上空」！專家揭「最新路徑」急示警：來者不善

吳聖宇提醒國人，鳳凰颱風「來者不善」。（圖／民視新聞網）





至於會不會有共伴效應？吳聖宇表示，因為預報資料來看，週日（09日）晚間到下週一（10日）白天期間東北季風就會先增強，此時鳳凰颱風也正好要經過呂宋島進入南海，後續到了下週二（11日）還會逐漸開始北轉。以颱風位置以及環境配置來看，在下週一（10日）晚間到下週二（11日）白天這段期間的確要注意在大台北、宜蘭一帶會不會有東北季風跟颱風外圍環流交會產生顯著降雨的情況。再來到下週三（12日）就會變成是颱風本身的影響了，不再有所謂共伴效應的情況。並在文末強調「來者不善，後續對於鳳凰颱風的預報情資要請大家持續更新注意，並且提早做好可能有颱風要影響的準備」。





原文出處：鳳凰颱風又大又強恐「經過台灣上空」！專家揭「最新路徑」急示警：來者不善

更多民視新聞報導

大雨還會持續好幾天！鄭明典親揭驚人原因全說了

北部雨量一片紫白！鄭明典示警「恐變颱風」全說了

風神今生成！專家示警「3地區防雨彈」這5天成關鍵

