鳳凰颱風可能直撲台灣！週三、週四恐「穿越台灣上空」 影響恐不小

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

今年第26號颱風「鳳凰」今（6）日凌晨在菲律賓東方海面生成，各國氣象模式路徑逐漸趨於一致，顯示鳳凰在穿越呂宋島後，恐「大角度北轉」朝台灣逼近。粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」稍早就發布最新分析，直言鳳凰「最不利台灣的走勢正在形成」，預計週三（12日）到週四（13日）甚至可能直接「穿越台灣上空」。

鳳凰在穿越呂宋島後，恐「大角度北轉」朝台灣逼近。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急 臉書）

目前多國數值預報已開始收斂，鳳凰將在下週二（11日）間通過呂宋島進入南海，隨後急轉向北，靠近台灣本島。若轉向時機與速度配合，颱風中心路徑可能直接掃過本島上空，強度則有機會落在「輕颱上限到中颱下限」區間。

粉專提醒，真正左右鳳凰強度的關鍵在於「在菲律賓停留多久」若移動速度慢、受到地形影響強，進入台灣附近時強度可能略弱；反之若快速通過海域，強度恐能維持甚至增強。「這樣的走勢對台灣而言最不利，請大家開始做防颱準備。」



