鳳凰颱風各國路徑出爐 吳德榮：下週慎防暴風、致災雨
今年第26號颱風「鳳凰」已於6日生成，各國最新預測路徑出爐。氣象專家吳德榮表示，颱風下週可能侵襲台灣，對台威脅不容小覷，提醒民眾需慎防暴風及大量致災雨，
吳德榮在「氣象應用推廣基金會」專欄指出，最新(5日20時)歐洲模式(ECMWF)模擬顯示，今日至下週日(6至9日)仍受「東北季風」影響；但水氣減少，各地為多雲時晴，北海岸及東半部偶有局部零星降雨的機率；冷空氣逐日減弱、氣溫逐日漸升，各地白天偏熱(各地區最高氣溫皆達30度以上)、早晚涼的天氣。
吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週一(10日)鳳凰外圍環流逐漸接近，北部及東半部的降雨逐漸增大。下週二、三(11、12日)各地慎防鳳凰挾「暴風及大量致災雨」的威脅，模式仍有「不確定性」，需密切觀察。下週四(13日)下午鳳凰減弱遠離，天氣由南而北、先後好轉。
吳德榮表示，最新(6日2時)氣象署路徑潛勢預測圖顯示，「中颱海鷗」今(6日)午至明(7)日。以最強之姿，挾暴風及致災雨，侵襲越南，有相關行程應注意。最新(5日20時)歐洲(ECMWF左圖)系集模式模擬顯示，鳳凰的系集平均路徑(粗黑線)經呂宋島北部後北轉，侵襲台灣，各別模擬路徑(細線)分布在兩側，但已較先前收歛，顯示預測路徑的「不確定性」也比較縮小。
吳德榮指出，最新(5日20時)歐洲(ECMWF)模式12日08時模擬圖顯示，鳳凰中心已在台灣西南方海面，受呂宋島、台灣地形及部分中緯度空氣的影響，其強度有由顛峯而漸減弱的趨勢，但仍挾「暴風及大量致災雨」威脅台灣，絕不可小覷。
