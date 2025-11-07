鳳凰颱風增強中！粉專示警：未來48小時恐達「顛峰」

鳳凰颱風目前仍受太平洋高壓引導，持續偏西快速前進。（圖／氣象署）





位於雅浦島北方海面的輕度颱風「鳳凰」持續增強，氣象粉專《氣象報馬仔》今（7日）指出，鳳凰以時速約31公里向西北西前進，將升級為中度颱風。觀測顯示，鳳凰低層中心封閉清楚、環流廣大、對流相當旺盛，具備「快速增強」的特性，未來48小時內成為強烈颱風的機率相當高。

氣象粉專《氣象報馬仔》於臉書發文指出，鳳凰目前仍受到副高引導，持續往西推進，移動速度偏快。本來預期的冷空氣影響較弱，使得整體路徑可能再出現變化。粉專分析，鳳凰一旦進入南海後，將受到鞍型場的影響，系統前進速度會明顯放慢，接著逐漸北轉，朝台灣海峽南部靠近，未來不排除直接登陸台灣的可能。

廣告 廣告

《氣象報馬仔》表示，一旦鳳凰在南海減速，其輻合帶將「卡」在台灣附近。屆時鳳凰外圍環流會不斷將暖濕水氣往台灣輸送，與北方較冷的空氣交會，形成更明顯、也更持久的共伴輻合帶。預計在10日至12日期間，桃園以北、基宜及花東地區將面臨豪雨等級降雨，且降雨時間恐拉長，累積雨量不容小覷。

至於颱風強度，《氣象報馬仔》小編指出，鳳凰可能先在菲律賓北部登陸，其強度會在北上途中因地形與冷空氣影響略為削弱。不過，由於此次的冷空氣比預期更弱，鳳凰抵達台灣海峽南部時，仍可能維持輕颱上限的強度，風雨威力不可掉以輕心。

鳳凰後續路線仍充滿變動，未來幾天民眾務必密切留意最新動態。氣象署指出，今年第26號颱風鳳凰目前為輕颱，接近菲律賓呂宋島時可能增強為中颱甚至強颱，暴風圈也將擴大。預估週一、週二北上至台灣近海，但路徑仍無法確定。若受到東北季風挾帶冷空氣影響，鳳凰強度可能被削弱，接近台灣時仍介於輕颱到中颱之間。

