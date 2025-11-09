鳳凰颱風壓境！台東農民連夜搶收稻米、香蕉 苦嘆：再不割就血本無歸

（圖／氣象署）

今年第26號颱風「鳳凰」逼近，東台灣進入高度戒備。台東地區正值二期稻作與香蕉產季，農民為防止颱風強風豪雨造成損失，連日來加緊搶收。關山、鹿野一帶稻田機具聲不斷，農民提前收割尚未完全成熟的稻穗。李姓稻農表示，原本預定下週收成，但為避免稻子被吹倒泡水，只能搶在風雨前收割。由於需求暴增，收割業者每天奔波多處，忙到深夜。

另一方面，蕉農也不敢怠慢，姚姓農民趕在颱風來襲前把成熟香蕉全數採收，他說，上次颱風毀壞蕉園損失慘重，這次絕不再冒險。收割機業者溫先生指出，近來電話接不完，全台東農地一片繁忙景象。儘管部分稻穗尚未完全熟成，農民仍希望能搶收多少算多少，否則若被「鳳凰」掃過，損失恐高達上百萬元。

廣告 廣告

颱風「鳳凰」今天下午2時的中心位置在北緯14.8度，東經123.2度，即鵝鑾鼻南南東方820公里之海面上，以每小時30轉19公里速度，向西北西轉西北進行，中心附近最大風速每秒48公尺（即每小時173公里），相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺（即每小時209公里），相當於17級風，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑80公里。

氣象署指出，明後天受颱風外圍環流及東北季風影響，有機會出現共伴效應，使雨勢有更加明顯的趨勢，基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，尤其東北部地區及大臺北、東部山區並有局部豪雨等級以上發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。

氣象署說明，週三（12日）颱風中心逐漸接近西半部地區，在中南部、花東部地區有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，北部及東北部地區有短暫陣雨；週四（13日）隨著颱風逐漸減弱並遠離，降雨強度將會趨緩，中部以北、東北部地區及恆春半島有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

日人難理解的「4觀光客行為」 網：這一點台人難改

旅遊途中遇爺爺過世！男申請全額退票遭拒 理由竟是「你投訴了」

被指「婆婆離世隔天去慶生」！ 曾馨瑩還原時間線：心情非常沉重