鳳凰颱風壓境！台東農民連夜搶收稻米、香蕉 苦嘆：再不割就血本無歸
今年第26號颱風「鳳凰」逼近，東台灣進入高度戒備。台東地區正值二期稻作與香蕉產季，農民為防止颱風強風豪雨造成損失，連日來加緊搶收。關山、鹿野一帶稻田機具聲不斷，農民提前收割尚未完全成熟的稻穗。李姓稻農表示，原本預定下週收成，但為避免稻子被吹倒泡水，只能搶在風雨前收割。由於需求暴增，收割業者每天奔波多處，忙到深夜。
另一方面，蕉農也不敢怠慢，姚姓農民趕在颱風來襲前把成熟香蕉全數採收，他說，上次颱風毀壞蕉園損失慘重，這次絕不再冒險。收割機業者溫先生指出，近來電話接不完，全台東農地一片繁忙景象。儘管部分稻穗尚未完全熟成，農民仍希望能搶收多少算多少，否則若被「鳳凰」掃過，損失恐高達上百萬元。
颱風「鳳凰」今天下午2時的中心位置在北緯14.8度，東經123.2度，即鵝鑾鼻南南東方820公里之海面上，以每小時30轉19公里速度，向西北西轉西北進行，中心附近最大風速每秒48公尺（即每小時173公里），相當於15級風，瞬間最大陣風每秒58公尺（即每小時209公里），相當於17級風，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑80公里。
氣象署指出，明後天受颱風外圍環流及東北季風影響，有機會出現共伴效應，使雨勢有更加明顯的趨勢，基隆北海岸、大臺北、東半部地區及恆春半島有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，尤其東北部地區及大臺北、東部山區並有局部豪雨等級以上發生的機率，其他地區亦有局部短暫陣雨。
氣象署說明，週三（12日）颱風中心逐漸接近西半部地區，在中南部、花東部地區有陣雨，並有大雨或局部豪雨發生的機率，北部及東北部地區有短暫陣雨；週四（13日）隨著颱風逐漸減弱並遠離，降雨強度將會趨緩，中部以北、東北部地區及恆春半島有短暫陣雨，其他地區亦有局部短暫陣雨。
看更多 CTWANT 文章
日人難理解的「4觀光客行為」 網：這一點台人難改
旅遊途中遇爺爺過世！男申請全額退票遭拒 理由竟是「你投訴了」
被指「婆婆離世隔天去慶生」！ 曾馨瑩還原時間線：心情非常沉重
其他人也在看
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 4 小時前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 6 小時前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 3 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 1 天前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海
鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。中天新聞網 ・ 11 小時前
明起颱風、東北季風夾殺！海上、陸上警報恐接連發
鳳凰颱風來勢洶洶，不只日本氣象廳將其評為「強烈」，台灣中央氣象署也提醒民眾要防颱，氣象署指出，明（10）日颱風接近與東北季風相互影響，整個台灣東側慎防豪雨，預計明日下半天可能發布海上颱風警報，接著週二（12日）可能發布陸上颱風警報。週三（12日）颱風預計以輕颱強度通過台灣，雨勢擴到中南部，雨有顯著緩和可能要等到週五（14日）。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
雨至少連下5天共伴 氣象署揭降雨時序圖
[Newtalk新聞] 隨著「鳳凰颱風」外圍環流，與未來一週受東北季風影響，中央氣象署指出，全台將出現多波降雨，尤其11月10日至11日雨勢明顯增強，11月12日至13日為主要降雨高峰，部分地區恐達豪雨等級，14日至15日仍受東北季風影響。氣象署提醒北部、東部及中南部山區提早防備。 氣象署說明，11月9日為降雨轉換前期，迎風面局部降雨但影響有限；11月10日至11日受東北季風及颱風外圍環流共同影響，北部、東半部及中南部山區雨勢漸強，需留意「防豪雨等級以上」的提示訊息。氣象署指出，11月12日至13日為本輪降雨高峰，受颱風及外圍環流配合東北季風影響，西半部亦有明顯降雨，並不排除「局部豪雨」發生。 氣象署表示，11月14日至15日降雨漸減弱，但東北季風仍影響北部及東部，短暫陣雨持續。至於金門、馬祖與澎湖，圖卡顯示11月9日至11日多為晴到多雲；11月12日至13日有雨；11月14日至15日天氣再轉為多雲有雨型態。 氣象署提醒，北台及東半部將連續受影響，若有山區活動、行車安排或農漁作業規劃，應及早因應；中南部平地雖非主要降雨區，但11月12日至13日仍可能出現不定時短暫雨，不排除局部地區有短新頭殼 ・ 1 天前
鳳凰共伴效應2天影響最劇！各國路徑曝「巔峰登陸菲」大量致災雨炸2地區
中央氣象署指出，今年第26號颱風「鳳凰」預計今（9）日將達強烈颱風登陸呂宋島，通過後逐漸北轉，進入台灣西南方海面，強度將逐漸減弱。氣象專家吳德榮指出，鳳凰颱風下週二、週三「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生大量致災雨的潛勢。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
「鳳凰」會放颱風假？「12縣市」暴風圈侵襲率破7成
颱風「鳳凰」即將北轉接近台灣，預計將在11日（週一）開始將對台灣帶來強烈的風雨。對此，根據氣象署觀測資料顯示，目前已有12個縣市的暴風圈侵襲率超過70%，其中台南市的侵襲率高達83%，嘉義市和嘉義縣均為81%。這引發了外界對於是否會停班停課的廣泛關注。中天新聞網 ・ 5 小時前
鳳凰將變強颱! 最快週一海警.週二陸警 嘉南登陸機會高
生活中心／綜合報導鳳凰颱風最快今天（9）升級為強颱，入夜後登入菲律賓。氣象署預估，最快周一午後就會發海警，緊接著周二發陸警。暴風圈約在週三清晨就會觸陸。不過現在已經是防颱準備的最後關鍵期，因為颱風進入南海北轉後，外圍環流伴隨東北季風，周一開始，迎風面北部、宜花，恐就會先出現致災性大雨。民視 ・ 27 分鐘前
鳳凰強襲菲律賓！瞬間陣風飆230公里 吊橋狂晃影片曝光
即時中心／温芸萱報導颱風「鳳凰」今晚將在菲律賓呂宋島奧羅拉省登陸，菲國多地發布最高等級警報，超過90萬人緊急撤離。從社群影片可見，多處地區淹水、吊橋被吹得劇烈搖晃。菲律賓剛脫離「海鷗」颱風陰影，尚未復原又迎來鳳凰颱風侵襲，當局宣布多地停班停課，全國進入高度警戒。民視 ・ 4 小時前
勇敢的鳳凰決定硬幹！ 氣象專家：恐像山陀兒死在台灣
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象專家林得恩表示，由於鳳凰颱風所處海域，提供其非常適合再繼續發展條件，目前評估今日鳳凰強度將從中颱再升為強颱，不過也指出，等上了台灣陸地碰到中央山脈，「颱風強度將會快速被減弱，會不會像去年的山陀兒颱風一樣，最後死在台灣的陸地上，就讓我們繼續看下去」。中天新聞網 ・ 13 小時前
颱風假有望？2縣市「暴風圈侵襲機率破7成」 鳳凰路徑曝光這幾天雨最猛
鳳凰颱風升格成中度颱風，未來有機會轉強颱，中央氣象署預估，下週一發布海警、下週二則可能擴大為陸上警報，據氣象署「120小時颱風暴風圈侵襲機率」資料顯示，2縣市暴風圈侵襲機率破7成，風雨威脅升高。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
鳳凰颱風襲台「這2天」風雨最劇！颱風假機率曝
中央氣象氣象署指出，今（8）日下午2點鳳凰颱風位於北緯13.0度，東經130.5度，以每小時35公里速度向西進行，預估颱風強度可能於明（9）日達強烈颱風等級，氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk 」分析師吳聖宇也示警將於下週這2天風雨最劇烈；至於颱風假可能，目前預估3縣市暴風侵襲率達60%。鏡報 ・ 1 天前
行動電源沒用快回收「一顆賺400元」！這23家門市適用 加碼禮物一次看
行動電源屬小型3C配件，若存放不當，可能會釀成危險。為了鼓勵民眾妥善回收行動電源，台北市環保局推出活動，自11月1日到30日，到23家門市進行回收，就有機會拿到優惠及禮物。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
強颱鳳凰來襲「最快週三晚間登陸」！下週恐豪雨發海陸警 西半部登陸機率升高
氣象署預報員張竣堯指出，鳳凰颱風目前為中度颱風，強度處於「中段班」等級，週六可能增強為強颱。最新觀測顯示，截至今日下午2點，颱風中心位於鵝鑾鼻東南方約1420公里海面上，正朝西北西方向前進，預計先登陸菲律賓呂宋島，隨後北轉進入南海接近台灣。張竣堯表示，鳳凰颱風...CTWANT ・ 1 天前
中颱鳳凰「慢速移動」強度恐再增 宜蘭今首防強降雨
中颱鳳凰目前位在鵝鑾鼻南南東方940公里海面，在抵達台灣之前，將先到菲律賓北部「轉1圈」，氣象粉專「氣象報馬仔」提醒，宜蘭最快9日晚間就會出現雨勢，若颱風速度變慢，雨勢會更強、更久。中天新聞網 ・ 4 小時前
鳳凰颱風開眼 估3狀況襲「撞神山過」機率高
鳳凰颱風已開眼並形成巨大外圍雲系，預計將大甩尾北轉撲向台灣！專家正密切觀察其路徑是否會避開、通過或撞上中央山脈。前氣象局長鄭明典指出，鳳凰颱風內部風場不均勻，強風分布在較外側，北方槽線牽引力較弱。氣象專家吳聖宇分析，鳳凰路徑可能類似2004年「南瑪都颱風」，北上過程中雖強度減弱但仍可能與東北季風產生共伴效應，為東部帶來大量降雨。中國天氣網更預估鳳凰可能成為今年西北太平洋的「風王」，最強風力可能會達到每秒65公尺！TVBS新聞網 ・ 4 小時前
鳳凰達中颱上限 恐從西部登陸！明起共伴效應雨彈開炸
氣象署今日指出，今年第26號颱風「鳳凰」強度達中颱上限，預估12至13日、下周三及四通過台灣時減弱至輕度颱風，登陸地點則是西半部均有機會，10至11日、明後天宜蘭、花蓮、大台北防局部豪雨以上降雨，12日、下周三中南部雨勢漸增，留意大雨或局部豪雨。中時新聞網 ・ 5 小時前