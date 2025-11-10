鳳凰颱風外圍浪襲台東海濱 大片漂流木浪拍上岸

受鳳凰颱風外圍環流影響，大量漂流木被浪拍打上岸，散落台東市海濱公園草皮與停車場。（蕭嘉蕙攝）

鳳凰颱風逼近，台東縣雖非登陸中心區，今（10）日仍受外圍環流影響，除沿海風浪明顯增強外，台東市海濱公園清晨更驚現大片漂流木被浪拍上岸，草皮、停車場遍布殘木枝幹，不少民眾頂風觀浪，驚呼「浪好可怕！」

海濱公園海面風浪強勁，長浪不斷拍擊消波塊，激起滔天浪花。距離海灘數公尺遠的草皮與停車場上，散落著大量漂流木與塑膠瓶罐等廢棄物，一旁的警示牌與救生圈也被漂流木包圍。

不少民眾停下車拍照，或站在漂流木堆前觀浪。陳姓民眾表示，每逢颱風過境後，都有清潔人員負責清理，「這些應該是昨晚被浪打上來的，不是上次颱風留下的」。他說，過去很少有颱風外圍環流能把漂流木打上岸的情形，但台東不在颱風中心，影響應該不會像樺加沙颱風那麼嚴重，「上次真的很慘。」

民眾站在漂流木堆中觀浪。（蕭嘉蕙攝）

林姓民眾則說，這是她第一次在颱風前夕觀浪，「浪真的很高、很可怕，沒想到外圍環流就這麼強！」

